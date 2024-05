Lãi suất nếu có tăng cũng chưa tác động nhiều tới dòng tiền chứng khoán

(TBTCO) - Lãi suất liên ngân hàng tăng trong tháng 4, lãi suất huy động cũng có sự tăng cục bộ. Nhiều dự báo cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động có thể sẽ tăng, tuy nhiên, mức tăng sẽ không lớn và chưa ảnh hưởng lớn dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lãi suất huy động chỉ mới tăng cục bộ

Theo số liệu từ SSI Research, lãi suất trên thị trường 2 bật tăng mạnh trong tháng 4, khi bình quân kỳ hạn qua đêm tới 4,13%, trong khi đó trong tháng 3 chỉ 0,88%. Lãi suất thị trường này tăng mạnh trong bối cảnh thanh khoản hệ thống căng thẳng hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hút bớt thanh khoản tạm thời trên hệ thống.

Cơ hội đầu tư dài hạn vẫn tích cực "Ngắn hạn VN-Index có vùng hỗ trợ mạnh tại vùng 1.180 - 1.200 điểm. Các đợt điều chỉnh ngắn hạn về các vùng hỗ trợ mạnh này có thể tạo ra các cơ hội mua mới cho các nhà đầu tư với kỳ vọng nền kính tế hồi phục tích cực hơn, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khả quan, và kỳ vọng FED sẽ giảm lãi suất trong quý III, IV/2024; đồng thời khả năng nâng hạng TTCK Việt Nam vẫn khả quan”. Ông Đỗ Bảo Ngọc

Trên thị trường 1, lãi suất huy động trên thị trường 1 cũng tăng cục bộ 20 - 50 điểm cơ bản ở một số ngân hàng thương mại. Mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng cho khách hàng tổ chức vẫn đang ở mức khá thấp, ghi nhận ở 4,2% cho 4 ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần nhà nước, 4,3% cho các NHTM cổ phần lớn và 4,6% cho các NHTM khác.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, một chuyên gia cũng cho rằng, trên thị trường lãi suất huy động ở một số ngân hàng nhỏ đã nhích tăng trong thời gian vừa qua và kể từ đầu tháng 5 cho đến nay đã có một số ngân hàng tăng lãi suất huy động như: ACB, VIB, GPBank, NCB, BVBank, Sacombank, CBBank, BacABank, Techcombank...

Theo lý giải của chuyê gia này, việc lãi suất huy động tăng một phần là do nhu cầu tín dụng sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên mạnh hơn từ giữa năm 2024 khi sản xuất và đầu tư tăng tốc mạnh hơn trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, lạm phát tháng 4 tháng đầu năm đã tăng 3,93% so với đầu năm so với mục tiêu của Quốc hội đề ra dưới 4,5% cũng là yếu tố thúc đẩy lãi suất huy động nhích tăng. Ngoài ra, theo dự kiến kể từ 01/07/2024, sẽ áp dụng mức tăng lương thối thiểu vùng, cũng là một trong số các nhân tố tác động đến lạm phát và qua đó gây sức ép lên lãi suất huy động.

Cũng theo chuyên gia này, một yếu tố khác cũng liên quan đến việc thúc đẩy lãi suất huy động tăng là câu chuyện về tỷ giá. Mới đây nhất, NHNN cũng đã công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0. Trước bài toán "kìm cương" tỷ giá, một số ý kiến cho rằng NHNN có thể tính đến phương án tăng lãi suất VND. Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, tại thời điểm này, NHNN không đặt ra vấn đề điều chỉnh lãi suất điều hành bởi việc tăng hay hạ lãi suất phải phù hợp với kinh tế vĩ mô.

“Tôi dự phóng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các NHTM lớn sẽ có thể nhích thêm 50 - 70 điểm cơ bản, quay về mức 5,1% - 5,3% trong nửa sau năm 2024. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng lãi suất đầu ra sẽ vẫn duy trì ở mặt bằng hiện tại trong bối cảnh các cơ quan quản lý và NHTM nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn” - chuyên gia này dự báo.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng dự báo, lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng 70 - 100 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm trong bối cảnh nhu cầu tín dụng kỳ vọng sẽ hồi phục. “Chúng tôi cho rằng mức tăng này vẫn trong chừng mực kiểm soát và chưa thể tác động làm tăng lãi suất cho vay. Các ngân hàng vẫn sẽ tập trung đi theo định hướng hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, đồng thời việc giữ mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp cũng giúp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, vốn là ưu tiên của các ngân hàng ở thời điểm hiện tại” - chuyên gia của KBSV cho hay.

Chưa tác động lớn tới thị trường chứng khoán

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng, thị trường chứng khoán (TTCK) giảm khá trong tháng 4 dưới tác động của nhiều yếu tố. Tuy nhiên, TTCK đang hồi phục khá tốt giai đoạn đầu tháng 5 do các yếu tố rủi ro dịu bớt.

Ông Đỗ Bảo Ngọc cho rằng, lãi suất tăng vừa phải có thể tác động tiêu cực ngắn hạn đối với các thị trường tài sản như chứng khoán, bất động sản… Quá trình định giá lại do lãi suất tăng có thể xẩy ra, tạo điều chỉnh ngắn hạn với TTCK là có thể, tuy nhiên việc ổn định được cân đối vĩ mô lại là điều kiện quan trọng để TTCK Việt Nam tăng trưởng trở lại trong trung và dài hạn.

“Mức độ điều chỉnh của thị trường có thể không lớn khi một phần tác động tiêu cực của việc lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động tăng đã phản ánh vào TTCK trong tháng 4. Về khả năng tăng lãi suất cũng không lớn khi NHNN vẫn phải cân đối các mục tiêu tăng trưởng, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, ổn định vĩ mô nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI, FII)” - ông Ngọc nhấn mạnh.

Một chuyên gia khác cũng cho hay, đối với TTCK, việc lãi suát huy động có nhích tăng kể đây đến cuối năm chưa gây tác động lớn do lái suất hiện nay vẫn ở mức thấp trong vòng vài chục năm qua. Dòng tiền vào TTCK vẫn khá dồi dào, khi thống kê thanh khoản bình quân 4 tháng qua vẫn đạt ngưỡn “tỷ đô” (24.048 tỷ đồng/phiên), tăng 37% so với mức bình quân năm 2023 và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ./.