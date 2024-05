Lạm phát của khu vực Eurozone sẽ giảm mạnh trong năm 2024

(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước do tác động của giá xăng dầu. Theo các chuyên gia kinh tế, dù năm nay dự báo lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng không thể chủ quan do vẫn còn nhiều biến số khó lường gây áp lực lên lạm phát. Để kiểm soát lạm phát, cần kiểm soát tốt mặt hàng chính là lương thực, thực phẩm, xăng dầu và điều hành thận trọng giá các mặt hàng do Nhà nước định giá.