Lịch vận tải hành khách công cộng dịp Tết Dương lịch ở Hà Nội

(TBTCO) - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hà Nội (HPTC) vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng trong dịp Tết Dương lịch năm 2024.

Trong các ngày nghỉ lễ, lưu lượng hành khách dự báo duy trì ở mức ổn định. Ảnh: TL

Theo HPTC, những ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ lễ, dự báo lưu lượng hành khách sử dụng dịch vụ vận tải công cộng tăng cao hơn so với ngày thường khoảng 25 - 30%. Trong các ngày nghỉ lễ, lưu lượng hành khách dự báo duy trì ở mức ổn định.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã xây dựng thời gian hoạt động và lịch vận hành như sau:

Ngày 30/12/2023 và ngày 1/1/2024 có lịch chạy xe giống nhau. Thời gian mở bến từ 4h45, đóng bến 22h35, tần suất chạy xe 5 - 20 phút/lượt tùy từng tuyến. Riêng ngày 31/12/2023, tần suất chạy xe 10 - 15 - 20 phút/lượt.

Tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông mở bến từ 5h30, đóng bến lúc 22h00, tần suất 10 phút/lượt.

HPTC dự kiến dự phòng tăng cường 47 xe, với 96 lượt trên 29 tuyến khi nhu cầu tăng cao; trong đó, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Hanoi Transerco) đảm trách tăng cường trên 16 tuyến (tuyến buýt số 01, 02, 03A, 04, 06A, 10A, 11, 16, 17, 20B, 28, 29, 32, 54, 103 và tuyến buýt nhanh BRT01).

Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh 2 tuyến (tuyến số 21A, 37); Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội 3 tuyến (tuyến số 27, 34, 35A); Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến 2 tuyến (tuyến số 58, 60B); Công ty liên doanh vận chuyển Quốc tế Hải Vân 1 tuyến (tuyến số 74); Công ty cổ phần Ô tô vận tải Hà Tây 1 tuyến (tuyến số 72); các tuyến buýt không trợ giá gồm 4 tuyến (tuyến số 68, 70A, 78, 86).

Ông Thái Hồ Phương thông tin, trong quá trình triển khai phục vụ, tùy theo tình hình thực tế phát sinh sẽ điều chỉnh linh hoạt hoặc huy động các tuyến buýt có liên quan khác ngoài danh sách các tuyến nêu trên.

Đáng chú ý, trong ngày 30/12/2023 (thứ Bảy) Hanoi Transerco chạy theo biểu đồ ngày thường, tương ứng khoảng gần 11.000 lượt xe/ngày, ngày 31/12/2023 (Chủ nhật) vận hành theo biểu đồ ngày Chủ nhật, tương ứng khoảng 10.000 lượt xe/ngày. Kể từ ngày 1/1/2024 (thứ Hai), Hanoi Transerco vận hành chạy theo chỉ tiêu mới, tương ứng khoảng 10.000 lượt xe/ngày.

Như vậy, riêng Transerco vận hành khoảng 31.000 lượt xe buýt trong dịp Tết Dương lịch 2024. Ngoài ra, đơn vị dự kiến dự phòng 25 xe buýt (tương ứng với khoảng 50 lượt xe) nhằm phục vụ giải tỏa các bến, điểm trung chuyển trong trường hợp cần thiết.

Lượng xe này được dự phòng cho các tuyến có nhu cầu cao như: 01 (Bến xe Gia Lâm - Bến xe Yên Nghĩa); 02 (Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa); 03A (Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm); 04 (Long Biên - Bến xe Nước Ngầm); 06A (Bến xe Giáp Bát - Cầu Giẽ); 32 (Bến xe Giáp Bát - Nhổn); 103 (Bến xe Mỹ Đình - Hương Sơn) và tuyến buýt nhanh BRT (Bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã)…

Bên cạnh đó, để đảm bảo tối ưu dịch vụ, HPTC yêu cầu các đơn vị phân công lịch ứng trực tăng cường giải tỏa hành khách tại các vị trí được phân công, chủ động trong công tác điều hành, đảm bảo ổn định luồng tuyến và các chỉ tiêu dịch vụ.

Ngoài ra, trang trí trụ sở, tăng cường tuần tra, bảo vệ, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trên tuyến cũng như tại đơn vị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và duy trì sản xuất.../.