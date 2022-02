Mỹ sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp; Ca mắc mới ở Hàn Quốc cao thứ 4 thế giới

COVID-19 tới 6h sáng 20/2:

(TBTCO) - Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,5 triệu ca mắc mới và trên 7.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 423 triệu ca, trong đó trên 5,89 triệu ca tử vong.

Người dân đeo khẩu trang gần Quảng trường Thời đại (Mỹ).

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (179.147 ca), Đức (137.722 ca) và Brazil (103.363 ca). Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc cũng ở trên mức 100.000 ca, cụ thể là 102.211 ca. Con số này khiến ca mắc mới ở Hàn Quốc cao thứ tư thế giới.

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (798 ca), Brazil (769 ca) và Mexico (457 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 80 triệu ca mắc COVID-19 và trên 958.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 42,8 triệu ca mắc và trên 511.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 28,1 triệu ca mắc và trên 643.000 ca tử vong.

Mỹ xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành vào tháng 3/2020 do đại dịch COVID-19 sẽ được gia hạn sau ngày 1/3 vì nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng do virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn hiện hữu.

Theo quy định của Mỹ, tình trạng khẩn cấp sẽ tự động chấm dứt trừ khi 90 ngày trước khi hết hạn tổng thống gửi thư cho quốc hội nêu rõ cần tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp. Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch bệnh COVID-19 vào tháng 3/2020.

Tổng thống Biden đưa ra ý kiến trên khi một số lãnh đạo địa phương của Mỹ đang tiến tới chấm dứt các biện pháp hạn chế khi dịch bệnh do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra trên đà giảm. Tuần trước, lãnh đạo bang New York và Massachusetts thông báo sẽ hủy bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở 2 bang này, sau khi các bang New Jersey, California, Connecticut, Delaware và Oregon, có động thái tương tự. Đầu tuần này, giới chức y tế Mỹ cũng cho biết đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch COVID-19 khi các ca nhiễm biến thể Omicron đang giảm.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn ở mức rất cao

Ngày 19/2, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo trong 24 giờ qua, nước này có thêm 102.211 ca mắc mới, trong đó có 102.072 lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 1.858.009. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới tại Hàn Quốc ở mức trên 100.000 ca trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc

Cũng trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại Hàn Quốc tăng thêm 71 ca, đưa tổng số người không qua khỏi tại nước này lên 7.354. Số ca mắc COVID-19 nặng đang trong tình trạng nguy kịch hiện đang ở mức 408, tăng 23 ca so với 1 ngày trước đó.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới tại Hàn Quốc đã tăng mạnh do biến thể Omicron. Chỉ trong 1 tuần sau khi lần đầu tiên ghi nhận 50.000 ca hôm 10/2, số ca mắc mới theo ngày tại nước này đã tăng gần gấp đôi, vượt mốc 100.000 ca lần đầu tiên vào ngày 18/2.

Giới chức y tế Hàn Quốc dự đoán làn sóng lây nhiễm Omicron có thể bắt đầu đạt đỉnh trong khoảng từ cuối tháng này và đầu tháng 3, với số ca mắc mới trong 1 ngày có thể lên tới 130.000-180.000 ca. Bất chấp làn sóng dịch gia tăng, ngày 18/2, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng thêm thời gian hoạt động của các quán cà phê và nhà hàng, theo đó, trong 3 tuần tới, các cửa hàng được phép mở cửa đến 22h00' thay vì 21h00 như trước. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho rằng các biện pháp phòng, chống COVID-19 khiến doanh thu của họ giảm mạnh. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn quyết định chỉ cho phép tối đa 6 người được gặp gỡ riêng tư.

Tính đến ngày 19/2, khoảng 30,31 triệu người dân Hàn Quốc, chiếm 59,1% trong tổng số 52 triệu dân nước này, đã tiêm mũi tăng cường. Số người tiêm đủ liều cơ bản là 44,29 triệu người, chiếm 86,3%.

Dịch bệnh tại Hong Kong (Trung Quốc) diễn biến phức tạp

Số ca mắc mới tại Đặc khu hành chính Hong Kong này trong 24 giờ qua có thể lên tới ít nhất 7.000 ca - mức cao nhất từ trước đến nay.

Hiện các cơ sở cách ly tại Hong Kong đã sử dụng hết công suất, trong khi tỷ lệ giường bệnh trống tại các bệnh viện hiện chỉ còn chưa đến 5%.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hong Kong ghi nhận trên 40.000 ca mắc và gần 300 trường hợp tử vong, thấp hơn so với nhiều thành phố lớn khác. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự báo số ca mắc mới trong ngày ở đặc khu này có thể lên tới 30.000 ca vào cuối tháng 3 tới.

Số ca mắc mới tại Séc giảm mạnh

Dữ liệu của Bộ Y tế nước này cho biết dịch COVID-19 đang lây lan chậm lại ở nước này với số ca mắc mới giảm tới 30% so với tuần trước.

Cụ thể trong ngày 19/2, Séc chỉ ghi nhận 13.774 ca nhiễm mới, giảm 1/3 so với tuần trước. Số ca nghi ngờ nhiễm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 cũng giảm khoảng 25%. Tính trong 7 ngày qua, tỷ lệ ca mắc trên 100.000 dân ở Séc chỉ là 1.126 người, mức thấp nhất kể từ ngày 19/1.

Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Séc từ tháng 3/2020 đến nay, nước này đã có gần 3,5 triệu người mắc bệnh COVID-19 với 38.188 người trong số này không qua khỏi.

Chính phủ Séc xác định tiêm chủng vẫn là biện pháp chủ yếu để chống COVID-19 và khuyến cáo người dân nên tiêm phòng. Đến nay Séc đã hoàn thành 17,3 triệu liều vaccine, trong đó gần 4 triệu liều là mũi tiêm nhắc lại. Gần 64% trong tổng dân số Séc đã hoàn thành việc tiêm chủng. Bộ Y tế Séc đã ký hợp đồng mua thêm hàng trăm nghìn liều vaccine và sẽ tiếp tục tăng thêm các đơn đặt hàng.

Giới khoa học Anh cảnh báo nguy cơ khi dỡ bỏ cách ly và xét nghiệm

Các nhà khoa học nước này đã cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh COVID-19 sẽ gia tăng trở lại nếu như chấm dứt đột ngột các quy định về làm xét nghiệm COVID-19 và cách ly. Cảnh báo này cũng phù hợp với hướng dẫn cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó nói rõ việc gián đoạn hay rút ngắn các biện pháp xét nghiệm và cách ly sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm trở lại.

Ảnh minh họa

Giới khoa học Anh đưa ra các khuyến cáo trên trong bối cảnh Thủ tướng nước này Boris Johnson dự kiến sẽ công bố kế hoạch "chung sống an toàn với COVID-19" ở vùng England vào ngày 21/2 tới. Kế hoạch sẽ cho phép dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 và chấp dứt cung cấp miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà, giảm xét nghiệm PCR và bỏ quy định cách ly đối với người mắc COVID-19./.