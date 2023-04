(TBTCO) - Theo số liệu vừa công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 3 mới chỉ đạt trên 2% so với cuối năm 2022. Số liệu này tuy cao hơn số liệu do Tổng cục Thống kê công bố cách đây ít ngày, nhưng vẫn cho thấy tốc độ khá chậm so với chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 14-15% đề ra đầu năm.