(TBTCO) - Trong 11 tháng năm 2022, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác phát hiện, bắt giữ 268 vụ ma túy; trong đó cơ quan hải quan chủ trì 150 vụ. Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng hải quan sẽ tập trung thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát hải quan để ngăn chặn mặt hàng cấm này thẩm lậu vào nội địa cũng như xuất đi nước thứ ba.

Bắt giữ 268 vụ/233 đối tượng trong 11 tháng

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo quyết liệt và đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống ma túy, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ trong việc sử dụng máy phát hiện ma túy phục vụ công tác phòng, chống ma túy của ngành Hải quan. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, trong 11 tháng năm 2022 (16/12/2021 - 15/11/2022), ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 268 vụ/233 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 150 vụ. Tang vật thu được gồm 153 kg Heroin và 28 bánh heroin; 145 kg cần sa; 49,1 kg thuốc phiện; ma tuý tổng hợp 629 kg và 54.164 viên, ketamin 47,5 kg.

Lực lượng hải quan đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy khối lượng lớn. Ảnh: TL

Điển hình, lực lượng hải quan Hải Phòng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tại Hải Phòng móc nối với các đối tượng ở một số tỉnh như Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh với số lượng lớn từ nước ngoài về Hải Phòng tiêu thụ. Theo cơ quan điều tra, tổng lượng tang vật thu giữ trong vụ án là hơn 30 kg ma túy các loại được vận chuyển từ nước ngoài vào nội địa, sau đó phân phát cho các đối tượng trong đường dây tiêu thụ trong nước và chuyển ma túy đi nước thứ ba.

Ngày 7/6, trên quốc lộ 8A thuộc địa bàn thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn), lực lượng Hải quan Hà Tĩnh đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép 24.000 viên hồng phiến...

Trong tháng 11/2022, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 25 vụ/17 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 14 vụ. Tang vật thu được gồm 5 kg Heroin; 14 kg Cần sa; ma tuý tổng hợp 67 kg, ketamin 13,7kg.

Theo đánh giá của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), thời gian qua, hoạt động vận chuyển ma túy sang Trung Quốc qua biên giới các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng gia tăng. Tội phạm ma túy xuyên quốc gia có xu hướng sử dụng triệt để mạng xã hội như facebook, zalo, instagram để liên lạc, điều hành hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy.

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung, Tây Nguyên, sau đó đi TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh nội địa tiêu thụ có xu hướng phức tạp. Đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy từ “Tam giác vàng” về tập kết ở khu vực rừng núi biên giới của Lào (tiếp giáp với Việt Nam), rồi tìm cơ hội thẩm lậu vào nước ta thông qua các “chân rết” là người dân hai bên biên giới và đi các nước thứ 3 tiêu thụ.

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát hải quan để ngăn chặn ma túy

Dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới sẽ tiếp tục gia tăng với diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng hải quan đang và sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn và đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy, không để phát sinh các điểm nóng về tội phạm ma túy và ngăn chặn cơ bản ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Hải quan tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả chó nghiệp vụ phát hiện ma túy. Ảnh: TL

Tổng cục Hải quan chỉ đạo lực lượng kiểm soát hải quan và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy trong toàn ngành tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả chó nghiệp vụ và máy móc, thiết bị chuyên dùng phòng chống ma túy; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại địa điểm làm thủ tục hải quan để chủ động phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, tiền chất qua biên giới.

Đáng chú ý, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; bảo đảm hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Trong đó, trên tuyến biên giới đường bộ sẽ tập trung vào các cửa khẩu thuộc các tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Long An, Bình Phước, Tây Ninh; Trên tuyến đường biển, cảng biển, cảng sông quốc tế, tập trung vào khu vực cảng biển có lưu lượng hàng hóa lớn thuộc các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu; khu vực đường sông thuộc các tỉnh như: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang; Trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh tập trung vào các sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất; các Bưu điện Hà Nội, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh…

Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát biển duy trì hiệu quả việc thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp, đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy xuyên quốc gia./.