Thu nội địa có chiều hướng giảm so với cùng kỳ Tháng 2/2023, tổng thu ngân sách ngành Thuế quản lý ước đạt 105.200 tỷ đồng, đạt 7,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 87,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách ngành Thuế quản lý ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,7% so với cùng kỳ.