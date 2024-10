Ngày 1/10: Giá cà phê đồng loạt tăng trở lại, hồ tiêu biến động trái chiều

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (1/10) tăng trở lại trên cả hai sàn giao dịch London và New York, do thời tiết khô hạn tại Brazil đe doạ triển vọng nguồn cung của nước này trong vụ mùa tới. Trong khi đó, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg tại Bình Phước, nhưng tăng 500 - 1.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng trở lại trên các sàn giao dịch chủ chốt. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng trở lại trên các sàn giao dịch chủ chốt sau khi giảm vào cuối tuần trước.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11 đã tăng 16 USD/tấn (tương ứng 0,3%) so với phiên giao dịch trước, lên mức 5.498 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2025 cũng tăng 22 USD/tấn, đạt 5.225 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 12 được giao dịch ở mức 270,25 US cent/pound, tăng 0,4% so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 0,39%, giao dịch ở mức 267,95 US cent/pound.

Giá tiêu tăng giảm không đồng nhất

Giá tiêu hôm nay biến động trái chiều tại các địa phương sản xuất trọng điểm ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, dao động trong khoảng 148.000 - 149.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu tăng mạnh 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 149.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất đang được ghi nhận trên thị trường. Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu được các đại lý điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, lên 148.000 đồng/kg.

Ngược lại, giá tiêu tại tỉnh Bình Phước quay đầu giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 148.000 đồng/kg.

Còn tại các địa phương khác như Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, giá tiêu đi ngang ở mức 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.939 USD/tấn, giảm nhẹ 3 USD/tấn so với ngày trước đó. Trong khi đó, giá tiêu đen Kuching Malaysia điều chỉnh tăng 100 USD/tấn, lên mức 8.900 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 không đổi ở mức 6.750 USD/tấn. Tương tự, giá chào bán tiêu đen 500 g/l và 550 g/l của Việt Nam giữ đi ngang ở mức 6.800 USD/tấn và 7.100 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 152 USD/tấn (-1,64%) đạt 9.278 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu trắng Malaysia ASTA tăng 200 USD/tấn so với phiên giao dịch trước, lên mức 11.400 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam không có biến động nào mới, được giao dịch ở mức 10.150 USD/tấn.

Theo số liệu ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 20 nghìn tấn hồ tiêu, tương đương trị giá 125 triệu USD, tăng 3% về lượng và 6,9% về trị giá so với tháng trước, đồng thời tăng 10,4% về lượng và 84,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế đến hết tháng 9, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 203 nghìn tấn với trị giá thu về 1 tỷ USD, giảm 1,5% về lượng nhưng lại tăng đến 46,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá tăng cao.

Chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, giá tiêu xuất khẩu bình quân ước đạt 6.239 USD/tấn, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng tới 67,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức giá cao nhất đạt được trong 8 năm qua.

Bình quân 9 tháng đầu năm, giá xuất khẩu mặt hàng này đạt 4.941 USD/tấn, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2023./.