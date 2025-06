Ngày 13/6: Giá bạc thế giới và trong nước dừng đà tăng

Sau chuỗi ngày liên tục tăng, sáng nay giá bạc thế giới và trong nước dừng đà tăng và neo ở mốc giá cao. James Hyerczyk - nhà phân tích thị trường nhận định, với lợi suất thực tế giảm, đồng USD chịu áp lực và khẩu vị rủi ro được kiềm chế, bạc vẫn có thể tăng giá thêm nếu có thể vượt qua mức 36,89 USD/ounce.

Sáng 13/6, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 36,316 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 13/6, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.382.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.425.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cũng tại Hà Nội, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.113.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.143.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 1.115.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.149.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 13.000 đồng lượng, giảm 13.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 13/6/2025:

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.113.000 1.143.000 1.115.000 1.149.000 1 kg 29.687.000 30.485.000 29.739.000 30.636.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.121.000 1.151.000 1.123.000 1.153.000 1 kg 29.893.000 30.697.000 29.935.000 30.748.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:06:55 sáng 13/6, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mốc 36,316 USD/oune, giảm 0,14 USD/oune so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Trước đó, giá bạc niêm yết trên Goldprice.org ở ngưỡng 36,28 USD/ounce, giảm 0,25 USD/oune so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Giá bạc thế giới hiện ở mức 946.000 đồng/ounce (mua vào) và 951.000 ở chiều bán ra, gần như không thay đổi so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:06:55 sáng 13/6/2025

Giá bạc giảm nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo, kéo theo lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống và gây áp lực lên đồng USD. Dù vàng phản ứng tích cực với thông tin này, bạc lại tụt lại phía sau và không duy trì được đà tăng gần đây.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0,1% trong tháng 5, thấp hơn dự báo 0,2%. So với cùng kỳ năm trước, CPI giữ ở mức 2,4%. Quan trọng hơn đối với thị trường, CPI cốt lõi không bao gồm thực phẩm và năng lượng cũng chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, so với ước tính 0,3%. Dữ liệu đã thúc đẩy phản ứng tránh rủi ro trên thị trường USD và kho bạc.

James Hyerczyk, nhà phân tích thị trường nhận định: "Tiến triển trong thương mại đã tạo thêm áp lực giảm nhẹ lên đồng USD và tạo thêm động lực cho kim loại, mặc dù phản ứng của bạc vẫn chưa mạnh mẽ bằng vàng".

James Hyerczyk - nhà phân tích thị trường nhận định, sự thoái lui của bạc có vẻ mang tính điều chỉnh hơn là phá vỡ xu hướng. Với lợi suất thực tế giảm, đồng USD chịu áp lực và khẩu vị rủi ro được kiềm chế, bạc vẫn có thể tăng giá thêm nếu có thể vượt qua mức 36,89 USD/ounce./.