Ngày 20/9: Giá các mặt hàng lúa gạo đồng loạt đi ngang

(TBTCO) - Theo khảo sát, giá lúa gạo hôm nay nhìn chung ổn định; thị trường giao dịch chậm, thương lái e ngại giá cao nên chưa mua vào.

Thu hoạch lúa tại đồng bàng sông Cửu Long. Ảnh: TL

Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long không có biến động mới

Tại An Giang giao dịch lúa nếp trầm lắng. Giá nếp Long An cũng ghi nhận mức giảm nhẹ. Tại Tiền Giang, gạo nguyên liệu ST 24 giảm nhẹ, gạo thành phẩm ổn định so với hôm qua. Giao dịch lai rai.

Tại Đồng Tháp, giá gạo OM 5451, OM 18 có xu hướng giảm. Giao dịch mới rất ít. Riêng gạo Đài thơm 8 biến động trái chiều, các kho mua cầm chừng.

Cụ thể, lúa Đài thơm 8 được thu mua với giá trong khoảng 7.700 - 8.100 đồng/kg. Giá lúa IR 50404 trong khoảng 7.700 - 8.000 đồng/kg. Lúa OM 5451 được thương lái thu mua với giá là 7.700 - 8.100 đồng/kg. Giá lúa Nhật vào khoảng 7.800 - 8.000 đồng/kg. Giá lúa OM 18 trong khoảng 7.800 - 8.200 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 có giá trong khoảng 8.200 - 8.400 đồng/kg. Giá lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 15.000 đồng/kg. Giá lúa Nhật trong khoảng 7.800 - 8.000 đồng/kg. Giá Riêng lúa IR 50404 (khô) ghi nhận đã ngừng khảo sát trong nhiều ngày liên tiếp.

Mặt hàng nếp tiếp tục lặng sóng. Theo đó, giá nếp Long An (khô) có giá trong khoảng 9.300 - 9.450 đồng/kg. Nếp AG (khô) được thu mua với giá trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg. Nếp AG (tươi) và nếp Long An (tươi) tạm ngừng khảo sát. Trong khi đó, giá nếp ruột trong khoảng 16.000 - 21.000 đồng/kg.

Theo khảo sát tại chợ An Giang, mặt hàng gạo tiếp tục đi ngang. Theo đó, gạo thơm Jasmine tiếp tục được bán với giá trong khoảng 15.500 - 17.000 đồng/kg. Gạo thường được bán với giá trong khoảng 13.000 - 15.000 đồng/kg. Giá gạo trắng thông duy trì ở mức 16.000 đồng/kg. Giá gạo Sóc thường trong khoảng 16.500 - 17.000 đồng/kg. Giá gạo Sóc Thái được duy trì tại mức 18.500 đồng/kg. Gạo Hương Lài có giá 19.500 đồng/kg. Giá gạo Nàng Hoa được duy trì ở mức 19.000 đồng/kg. Gạo thơm thái hạt dài có giá trong khoảng 18.000 - 20.000 đồng/kg. Giá gạo thơm Đài Loan ở mức 21.000 đồng/kg. Gạo Nhật được bán với giá 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen có giá ở mức 23.000 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, giá cám tiếp tục trong khoảng 8.000 - 10.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay duy trì ổn định

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm hiện ở mức 613 - 617 USD/tấn và gạo 25% tấm dao động quanh mốc 598 - 602 USD/tấn.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến giá gạo xuất khẩu sụt giảm mạnh là do cầu giảm. Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất Việt Nam đang mua hàng chậm lại vì thương nhân đang chờ Chính phủ chốt phương án giảm thuế suất nhập khẩu từ 35% xuống 10% như đề xuất./.