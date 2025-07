Ngày 26/7: Giá bạc tiếp tục giảm

Sáng nay, giá bạc thế giới tiếp và trong nước tiếp tục xu hướng giảm. Dù vậy, tính chung cả tuần, mặt hàng này đã tăng gần 2,36%.

Sáng 26/7, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới quanh mức 38,196 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 26/7, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.476.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.522.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 11.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.216.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.249.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 6.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.218.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.255.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/7/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.216.000 1.249.000 1.218.000 1.255.000 1 kg 32.419.000 33.317.000 32.471.000 33.468.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.223.000 1.257.000 1.225.000 1.259.000 1 kg 32.625.000 33.529.000 32.667.000 33.580.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 26/7/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.476.000 1.522.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39.359.902 40.586.565

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:56:05 sáng 26/7, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,196 USD/oune, giảm 0,9 USD/oune so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 39,13 USD/ounce.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 998.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.003.000 (bán ra), giảm 24.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:56:05 sáng 26/7/2025

Theo nhà phân tích vĩ mô và thị trường Vishal Chaturvedi, giá bạc giằng co do tâm lý thương mại toàn cầu cải thiện. Điều này đã thúc đẩy tâm lý ưa thích rủi ro và làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như kim loại quý.

"Giá bạc giao dịch thận trọng trong bối cảnh đồng Đô la Mỹ (USD) ổn định trở lại trên diện rộng và chứng khoán toàn cầu tăng điểm nhờ sự lạc quan xung quanh thỏa thuận thuế quan tiềm năng giữa Mỹ và EU", vị chuyên gia nói.

Bất chấp sự giằng co này, Vishal Chaturvedi vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá bạc.

"Giá bạc vẫn duy trì ở mức cao gần 14 năm, dao động quanh mức được ghi nhận lần cuối vào tháng 9/2011, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại. Kim loại quý này đã tăng gần 2,36% trong tuần này, được hỗ trợ bởi sự suy yếu liên tục của đồng USD trước đó", ông Vishal Chaturvedi nhấn mạnh.