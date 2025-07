Giá thép giảm sau chuỗi tăng 6 phiên liên tiếp

Sau chuỗi ngày liên tục tăng, sáng nay giá thép và quặng sắt đồng loạt giảm. Trong nước, các doanh nghiệp duy trì ổn định.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm 08 sáng 25/7, giá thép thanh đang giao dịch ở mức 3.208 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên cũng giảm 0,87% xuống 800,5 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt giảm từ mức cao nhất trong 5 tháng giữa lúc có nhiều bằng chứng cho thấy nguồn cung toàn cầu đang mạnh mẽ.

Dùy giảm, nhưng Mysteel Global cho biết, việc Trung Quốc tiếp tục kiểm soát sản lượng than ở các khu công nghiệp trọng điểm có thể khiến nguồn cung nguyên liệu thắt chặt, đẩy giá tăng. Trên sàn Đại Liên, giá than luyện kim tăng 7,97%, than cốc tăng 1,97%.

Ngoài ra, xuất khẩu phôi thép Trung Quốc đạt 4,72 triệu tấn trong 5 tháng đầu năm, gần bằng cả năm 2024, cho thấy lực cầu quốc tế vẫn mạnh.

Thông tin về dự án đập thủy điện lớn nhất thế giới tại Trung Quốc cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiêu thụ thép nội địa, hỗ trợ tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Giá thép xây dựng trong nước

Tại thời điểm 08h00 ngày 25/7/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.