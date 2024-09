Ngày 28/9: Giá cà phê giảm trên thị trường thế giới, trong nước diễn biến trái chiều

(TBTCO) - Sau chuỗi tăng liên tục, hôm nay giá cà phê quay đầu giảm mạnh trên hai sàn giao dịch kỳ hạn London và New York. Dù còn 1 ngày giao dịch cuối niên vụ vào ngày thứ hai tuần tới, nhưng phiên này được xem là phiên cuối của niên vụ 2023-2024. Giá cà phê kỳ hạn vẫn đang nằm trong vùng đỉnh. Trong nước, giá diễn biến trái chiều.

Thu hoạch cà phê. Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta hợp đồng giao tháng 11 giảm 0,8% (45 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, đạt 5.482 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 1/2025 giảm 39 USD/tấn, xuống còn 5.203 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 12 giảm 1,7% (4,75 US cent/pound), xuống còn 269,15 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3/2025 cũng giảm 1,8%, về lại mức 266,9 US cent/pound.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, tuy hạ nhiệt, nhưng thị trường cà phê nói chung vẫn đang nóng do yếu tố thời tiết.

Bên cạnh đó, đồng USD mất giá khi có tin lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt làm tăng khả năng cắt giảm thêm lãi suất của FED, đã giúp cho giá hai sàn không giảm sâu.

Phiên cuối tuần được xem là phiên củng cố sau khi giá ngày trước đó arabica tăng lên đỉnh cao nhất 13 năm và robusta lập kỷ lục lịch sử mới.

Dù còn 1 ngày giao dịch cuối niên vụ vào ngày thứ hai tuần tới, nhưng hôm nay được xem là phiên cuối của niên vụ 2023-2024. Giá cà phê kỳ hạn vẫn đang nằm trong vùng đỉnh.

Thị trường trong nước

Giá cà phê nằm ở mức 121,400 - 122,600 đồng/kg, tăng giảm trái chiều so với hôm qua.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 121,600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) ở mức 122,600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) được thu mua cùng mức 122,500 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, thu mua ở mức 121,600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 121,500 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, ở mức 121,400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 121,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 121,400 đồng/kg.

Theo hãng tư vấn Hedgepoint, sản lượng cà phê của Việt Nam cho niên vụ 2024 - 2025 có thể không đạt như dự kiến, chỉ khoảng 27 triệu bao, do giá cả tăng cao. Sự giảm sản lượng ở Việt Nam và Brazil có thể khiến thị trường cà phê toàn cầu gặp thiếu hụt. Tuy nhiên, giá cà phê có thể sẽ tăng trong thời gian tới nhờ vào một số yếu tố bên ngoài, mang lại tin vui cho người nông dân./.