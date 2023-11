Ngày 7/11: Giá cao su và cà phê tăng, giá tiêu duy trì ổn định

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (7/11) tại thị trường thế giới tăng. Trong đó, giá cà phê Robusta tăng hơn 2% lên mức 2.422 USD/tấn; giá tiêu tại các tỉnh trọng điểm trong nước được ghi nhận trong khoảng 65.500 - 68.000 đồng/kg. Trong phiên sáng nay, giá cao su kỳ hạn trên hai sàn giao dịch tăng với mức điều chỉnh gần 1%.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng trong phiên giao dịch sáng ngày 7/11. Ảnh: T.L

Giá cà phê Robusta tăng hơn 2%

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.422 USD/tấn sau khi tăng 2,11% (tương đương 50 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12 tại New Italiaork ở mức 173,7 US cent/pound sau khi tăng 1,64% (tương đương 2,8 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h55 ngày 7/11 (giờ Việt Nam).

Giá một kg cà phê trên thị trường Bosnia và Herzegovina đã tăng khoảng 30% từ năm 2021 cho đến ngày nay và theo phân tích của Cục Phân tích Kinh tế Vĩ mô của Cục Quản lý Thuế gián tiếp Bosnia và Herzegovina, giá cà phê đồ uống phổ biến này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Do sự gián đoạn trên thị trường thế giới và giá nguyên liệu tăng cao, kỳ vọng giá cà phê sẽ tăng thêm trong thời gian tới, cả trên thị trường thế giới và thị trường BiH.

Momčilo Banjac, Giám đốc Công ty Minea từ Gradiška chỉ ra rằng giá cà phê thô đã tăng và giá cả thay đổi hàng ngày. Tuy nhiên, theo nhận định của ông, tình hình năm nay có phần thuận lợi hơn so với năm ngoái khi giá cà phê cao hơn nhiều.

Giá tiêu duy trì trong khoảng 65.500 - 68.000 đồng/kg

Theo khảo sát, giá tiêu duy trì trong khoảng 65.500 - 68.000 đồng/kg tại thị trường trong nước.

Trong đó, mức giá được ghi nhận hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai lần lượt là 65.500 đồng/kg và 66.000 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với mức giá thu mua chung 67.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt ổn định tại mức 67.500 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia), tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA vẫn duy trì ổn định. Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok và giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Số liệu tổng hợp được cho thấy, tính đến hết quý III, xuất khẩu hồ tiêu ghi nhận sự sụt giảm ở hầu hết quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới gồm Brazil, Indonesia, Ấn Độ… và chỉ tăng duy nhất tại Việt Nam.

Giá cao su điều chỉnh tăng gần 1%

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 11/2023 đạt mức 255,8 yen/kg, tăng 0,9% (tương đương 2,3 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 7/11 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2024 được điều chỉnh lên mức 14.130 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,04% (tương đương 5 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 9 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, trong đó nhập khẩu cao su tự nhiên chiếm 61,86% tổng lượng cao su nhập khẩu của Hàn Quốc./.