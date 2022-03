Ngày 9/3/2022, Việt Nam ghi nhận 164.596 ca mắc mới và 109 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 8/3 đến 16h ngày 9/3/2022, Việt Nam ghi nhận 164.596 ca mắc mới COVID-19, trong đó 20 ca nhập cảnh và 164.576 ca trong nước tại 63 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 31.365 ca, Nghệ An 10.296 ca, Bắc Ninh 9.068 ca, Phú Thọ 5.594 ca, Sơn La 4.924 ca, Hưng Yên 4.102 ca, Hòa Bình 3.997 ca, Bình Dương 3.993 ca, Nam Định 3.980 ca, Lạng Sơn 3.905 ca, Hải Dương 3.636 ca, Tuyên Quang 3.498 ca, Cà Mau 3.294 ca, Đắk Lắk 3.119 ca, Hải Phòng 3.027 ca, Lào Cai 2.939 ca, Quảng Ninh 2.905 ca, Bắc Giang 2.794 ca, Thái Nguyên 2.790 ca, Điện Biên 2.772 ca, Vĩnh Phúc 2.729 ca, Quảng Trị 2.673 ca, Bình Định 2.620 ca, Thái Bình 2.608 ca, Ninh Bình 2.554 ca, Gia Lai 2.551 ca, Quảng Bình 2.473 ca, TP Hồ Chí Minh 2.463 ca, Hà Nam 2.372 ca, Bình Phước 2.316 ca, Cao Bằng 2.298 ca, Bắc Kạn 2.258 ca, Hà Giang 2.177 ca, Yên Bái 2.064 ca, Lai Châu 1.869 ca, Khánh Hòa 1.861 ca, Đà Nẵng 1.758 ca, Lâm Đồng 1.224 ca, Bến Tre 1.182 ca, Thanh Hóa 1.163 ca, Đắk Nông 1.011 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 957 ca, Tây Ninh 955 ca, Hà Tĩnh 858 ca, Vĩnh Long 754 ca, Phú Yên 746 ca, Quảng Ngãi 722 ca, Bình Thuận 628 ca, Trà Vinh 437 ca, Thừa Thiên Huế 368 ca, Kon Tum 367 ca, Quảng Nam 323 ca, Bạc Liêu 312 ca, Long An 226 ca, Cần Thơ 191 ca, Đồng Nai 140 ca, Kiên Giang 76 ca, An Giang 73 ca, Hậu Giang 61 ca, Đồng Tháp 49 ca, Tiền Giang 40 ca, Sóc Trăng 39 ca, Ninh Thuận 32 ca. Có 106.573 ca trong cộng đồng. 65.872 ca được công bố khỏi bệnh. 109 ca tử vong do COVID-19.