COVID-19 tới 6 giờ sáng 28/2:

(TBTCO) - Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.191.670 ca mắc mới và 4.186 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 435 triệu ca, trong đó trên 5,96 triệu người không qua khỏi.

Người dân di chuyển trên phố ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 21/2/2022.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh bắt đầu giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh “nóng nhất” nằm ở châu Âu-châu Mỹ khi dịch tái bùng phát, số ca mắc mới vẫn cao ở nhiều nước thuộc châu lục này. Song ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Trong 1 ngày qua, Hàn Quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 168.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với xấp xỉ 800 ca.

Tại châu Mỹ, Cuba đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp không có ca tử vong, giữ tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này ở mức 8.494 ca. Cuba cũng ghi nhận thêm 609 ca mắc mới trong 24 giờ qua, giảm nhẹ so với ngày trước đó, nâng tổng số ca mắc lên là 1.068.757 ca. Hiện Cuba còn 2.586 ca chưa khỏi và con số này vẫn đang tiếp tục giảm.

Đến nay, 9,8 triệu người trong tổng số 11,2 triệu dân nước này đã được tiêm phòng đủ các mũi cơ bản, trong đó có 5,9 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường, sử dụng các vaccine nội địa Abdala, Soberana-02 và Soberana Plus.

Diễn biến dịch tại các châu lục đều có dấu hiệu cải thiện khi số ca mắc mới giảm so với tuần trước đó, trừ châu Á và châu Đại Dương. Châu Á đã ghi nhận tổng cộng 3.956.199 ca mắc mới trong 7 ngày qua, tăng 4% so với tuần trước đó. Trong đó, Hàn Quốc là quốc gia có số ca mắc mới nhiều nhất với 973.274 ca, tăng 73% so với 7 ngày trước đó.

Với 5.086.268 ca, số ca lây nhiễm mới tại châu Âu đã giảm 22% so với tuần trước đó. Hầu hết các quốc gia châu Âu đều ghi nhận tỷ lệ số ca mắc mới giảm giao động từ 5%-40%. Tương tự, Bắc Mỹ và Nam Mỹ cũng chứng kiến số ca lây nhiễm mới giảm lần lượt là 35% và 25%.

Tại châu Á, trong 24 giờ qua, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận 26.026 ca mắc mới, trong đó chỉ có 7 ca “nhập khẩu”, đưa tổng số ca bệnh trong làn sóng dịch bệnh thứ 5 lên 158.683 trường hợp. Hong Kong cũng ghi nhận 83 trường hợp tử vong trong độ tuổi từ 19-100 tuổi và 60 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhật Bản bắt đầu triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi ở Tokyo và dự kiến sẽ mở rộng ra cả nước trong tháng tới.

Nhật Bản sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-11, với liều lượng bằng 1/3 so với liều dùng cho những người trên 12 tuổi. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 3 tuần lễ. Theo kế hoạch, đến tháng 5, Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoảng 12 triệu liều vaccine cho các cơ sở y tế trên toàn quốc để tiêm cho trẻ.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - trung tâm tài chính và du lịch của Trung Đông, đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng ngoài trời và yêu cầu cách ly bắt buộc đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19.

Theo quy định mới, du khách đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 sẽ không cần xét nghiệm PCR khi nhập cảnh vào UAE. Cơ quan xử lý thiên tai và khủng hoảng khẩn cấp quốc gia của UAE cho biết thêm, trong các lĩnh vực kinh tế và du lịch, quy định giãn cách cũng được bãi bỏ, song người dân và du khách vẫn phải thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc tại địa điểm công cộng trong nhà.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 23/2/2022.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 27/2, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 131.044 ca mắc mới COVID-19 và 577 ca tử vong.

Tới hết ngày 27/2, tổng số ca bệnh ở khu vực Đông Nam Á là trên 18.136.461 trường hợp và 318.653 ca tử vong. Trong ngày 27/2, Việt Nam có số ca mắc mới (trên 80.000 ca) cao nhất khu vực, trong khi Indonesia ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (229 ca).

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á mấy ngày qua diễn biến phức tạp và có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Philippines và Việt Nam vẫn căng thẳng so với các nước khác.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong từ đầu dịch tới nay, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Điểm nóng này hạ nhiệt nhanh chóng trong vài tháng trước, song những ngày qua dịch bệnh đang leo thang trở lại khi số ca mắc mới tăng vọt./.