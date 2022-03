Nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 210.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 2

(TBTCO) - Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, trong tháng 2, nhà đầu tư trong nước mở mới 210.883 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 16.000 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 210.765 tài khoản và 118 tài khoản đến từ nhà đầu tư tổ chức.

Như vậy, sau khi sụt giảm số lượng tài khoản mở mới trong tháng 1 bởi ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số lượng tài khoản mở mới đã tăng trở lại trên mức 200.000 tài khoản trong tháng 2. Lũy kế 2 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới tổng cộng hơn 405.000 tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020 (393.659 tài khoản).

Tính tới cuối tháng 2/2022, tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt hơn 4,7 triệu, tương đương khoảng 4,8% dân số. Dù vậy đây vẫn là tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các quốc gia phát triển trong khu vực.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng trở lại

Việc nhà đầu tư nội ồ ạt mở tài khoản chứng khoán thời gian gần đây có nhiều yếu tố, trong đó đáng kể nhất là việc: Lãi suất huy động đang ở mức thấp; kênh trái phiếu doanh nghiệp bị siết lại; nền kinh tế được kỳ vọng hồi phục mạnh sau đại dịch; định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang hấp dẫn so với các quốc gia trong khu vực; triển vọng nâng hạng thị trường mới nổi trong 2 năm tới; người dân ít có sự lựa chọn kênh đầu tư và việc áp dụng eKYC giúp mở tài khoản trở nên thuận tiện hơn.

Sự nhập cuộc mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong nước đã giúp thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, thường trên mức "tỷ đô". Bên cạnh đó, chỉ số VN-Index cũng liên tiếp chinh phục những đỉnh cao mới và đã vượt mốc 1.500 điểm ngay trong giai đoạn đầu năm 2022.

Cũng trong tháng 2/2022, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 262 tài khoản, giảm 58 tài khoản so với tháng trước. Dù vậy, xu hướng bán ròng của khối ngoại đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 2 khi giá trị rút ròng chỉ còn 338 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số bán ròng 2.982 tỷ đồng của tháng trước và thấp hơn nhiều so với các tháng của năm 2021. Nhiều dự báo cho rằng khối ngoại sẽ quay lại mua ròng cổ phiếu Việt Nam trong năm 2022./.