Nhận diện khó khăn “cản bước” giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Một số đơn vị chưa phân bổ hết kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia Tính đến hết ngày 28/3/2025, còn 10/50 đơn vị chưa phân bổ, phân bổ hết kế hoạch vốn được giao, giảm 15 đơn vị so với tháng 2/2025, trong đó 1/2 bộ, ngành và 9/48 địa phương chưa phân bổ hết vốn. Nguyên nhân được chỉ ra là do một số địa phương (Lai Châu, Điện Biên…) phân bổ chi tiết danh mục dự án đầu tư (không phân cấp theo cơ chế đặc thù). Dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, do đó chưa phân bổ vốn. Một số địa phương chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư (Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Tháp). Hơn nữa, do năm 2023 các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nên không được tiếp xúc hỗ trợ trong năm 2025. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt kết quả cao nhất (trên 95%) theo Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ và nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phân bổ vốn; trường hợp đã phân bổ vốn, đề nghị gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phân bổ vốn các CTMTQG theo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung hỗ trợ, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các CTMTQG.