Nhiều chi phí phát sinh, Cảng Phước An báo lỗ hơn 100 tỷ đồng quý I/2025

(TBTCO) - Trong kỳ quý I/2025, Cảng Phước An ghi nhận lỗ 122,6 tỷ đồng, chủ yếu do sự gia tăng đáng kể trong doanh thu dịch vụ và các chi phí phát sinh khác.

Theo báo cáo tài chính của Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã Ck: PAP), trong quý I/2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 13,69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không có doanh thu. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh dưới giá vốn, Cảng Phước An báo lỗ 122,6 tỷ đồng, so với mức lỗ 1,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lỗ lớn này chủ yếu do lợi nhuận gộp âm 53,1 tỷ đồng, đồng thời công ty còn phải chịu áp lực từ chi phí tài chính lên tới 62,8 tỷ đồng và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp 9,3 tỷ đồng.

Kể từ khi niêm yết trên sàn UPCoM vào tháng 7/2021, Cảng Phước An liên tục gặp khó khăn trong kinh doanh và ghi nhận lỗ trong tất cả các năm. Mặc dù vậy, mức lỗ lớn nhất trước đây là 17,3 tỷ đồng vào năm 2024. Tuy nhiên, với mức lỗ kỷ lục trong quý I/2025, Cảng Phước An đã đưa tổng lỗ luỹ kế tính đến ngày 31/3/2025 lên tới 153,8 tỷ đồng, tương đương với 6,6% vốn điều lệ của công ty.

Kết quả kinh doanh quý I/2025 của Cảng Phước An.

Trong quý I/2025, công ty đã đưa vào khai thác 2 bến container với khả năng tiếp nhận tàu 60.000 DWT. Theo kế hoạch, năm 2025, Cảng Phước An dự kiến sẽ đạt 0,2 triệu TEUs và con số này sẽ tăng lên khoảng 1,2 triệu TEUs vào năm 2026. Dù tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng việc triển khai dự án và khai thác cảng đã giúp công ty giảm thiểu phần nào tác động tiêu cực từ các chi phí cố định như lãi vay và khấu hao tài sản.

Tuy nhiên, việc đưa vào khai thác cảng biển cầu cảng số 5 và số 6 đã dẫn đến việc công ty phải bắt đầu hạch toán chi phí lãi vay 62,81 tỷ đồng trong quý I/2025, so với mức không phải hạch toán chi phí trong các quý trước đó. Điều này đã góp phần khiến Cảng Phước An ghi nhận mức lỗ cao trong quý đầu năm.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Cảng Phước An đã tăng 7,8% so với đầu năm, đạt 7.677 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu bao gồm 4.024 tỷ đồng tài sản cố định (chiếm 52,4% tổng tài sản), 2.345 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn (chiếm 30,5% tổng tài sản), và 720,7 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm 9,4% tổng tài sản).

Về phần nguồn vốn, tính đến cuối quý I/2025, tổng nợ vay của Cảng Phước An đã tăng 8,6% so với đầu năm, lên 3.556 tỷ đồng, tương ứng với 152,4% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 190,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.365 tỷ đồng.

Về diễn biến trên sàn chứng khoán, tính từ đầu tháng 4 đến kết phiên ngày 25/4, cổ phiếu PAP giảm 11,7% từ mức 31.700 đồng xuống còn 28.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường của công ty hiện đạt 6.496 tỷ đồng./.