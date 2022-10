Nhiều hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hội Sách Hà Nội 2022 khai mạc ngày 7/10 Nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), Hội Sách Hà Nội do UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo; Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức cũng sẽ diễn ra từ 7/10-9/10 tại khuôn viên tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với chủ đề Truyền thống và Hội nhập, Hội Sách Hà Nội 2022 là nơi hội tụ rất nhiều hoạt động ý nghĩa xoay quanh chủ đề về sách như: trưng bày, triển lãm sách với chủ đề Truyền thống và Hội nhập; các khu vực giới thiệu sách của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành (dự kiến khoảng 200 - 250 gian hàng tiêu chuẩn); tổ chức giao lưu ra mắt sách, hoạt động giao dịch và trao đổi bản quyền; các chương trình giao lưu văn hóa; các cuộc thi và các hoạt động bên lề khác.