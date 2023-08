Những ứng dụng “hot” không thể thiếu trên điện thoại

(TBTCO) - Cả thế giới sẽ gói gọn trong chiếc điện thoại khi có đủ các ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin, game… và thậm chí là vui chơi có thưởng như Vietlott SMS.

Theo một báo cáo do Adjust phát hành vào tháng 4/2023, thị trường ứng dụng di động tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam đang phát triển mạnh. Adjust lý giải là do người dân nơi đây ngày càng ưa chuộng sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) để liên lạc, giải trí, mua sắm…

Thực tế dễ thấy tại Việt Nam, từ mạng xã hội tới các ứng dụng nhắn tin, thậm chí là ứng dụng hỗ trợ mua vé số đều “bùng nổ” trong những năm gần đây. Tùy mục đích sử dụng, mỗi người sẽ cài đặt các ứng dụng khác nhau, nhưng có những ứng dụng gần như không thể thiếu trên các smartphone.

Các ứng dụng trên smartphone giúp cuộc sống của người dùng tiện nghi hơn. (Ảnh minh họa)

Chẳng hạn với mạng xã hội, Facebook và TikTok chắc chắn là hai lựa chọn hàng đầu của nhiều người Việt Nam với hàng chục triệu người dùng, cao hơn hẳn so với Twitter. Ứng dụng chat “quốc dân” Zalo và Messenger cũng luôn so kè nhau, khi giờ đây ai ai cũng nhắn tin qua các ứng dụng này thay vì tin nhắn SMS thông thường.

Để giải trí, ngoài mạng xã hội, người dùng smartphone còn thường cài đặt những tựa game yêu thích. Liên quân Mobile chính là tựa game nhập vai “hot” nhất làng di động Việt Nam, với người chơi chủ yếu là nam giới. Đối với phái nữ, đó là những game nhẹ nhàng như xếp kim cương, nuôi thú, làm vườn…

Đặc biệt từ tháng 12/2020 tới nay, lĩnh vực giải trí có thưởng tại Việt Nam xuất hiện thêm ứng dụng Vietlott SMS. Đây là ứng dụng hỗ trợ người chơi mua vé số Vietlott qua điện thoại, thay vì phải mất thời gian ra trực tiếp điểm bán hàng.

Sau hơn 2,5 năm ra mắt, tới ngày 25/7/2023, Vietlott SMS đã chính thức ghi nhận tài khoản thứ 1 triệu đăng ký dự thưởng. Trên Vietlott SMS, người chơi có thể mua vé số Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro và Bingo18. Hiện tại, giá trị giải thưởng lớn nhất trong năm đang thuộc về Power 6/55 với Jackpot 1 trị giá hơn 184 tỷ đồng.

Ứng dụng Vietlott SMS đang phục vụ các chủ thuê bao MobiFone, VinaPhone và Viettel. Thông qua ứng dụng, người chơi có thể chọn sản phẩm, chọn số, tùy chọn số tiền dự thưởng,… để ứng dụng tự động khởi tạo một tin nhắn SMS mua vé (miễn phí cước nhắn tin). Dù không phải người chơi thường xuyên, bạn vẫn nên có Vietlott SMS cùng một bộ số yêu thích để có thể thử vận may bất cứ lúc nào với cơ hội trúng thưởng lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.

Ứng dụng Vietlott SMS hỗ trợ mua vé số điện toán do chính chủ Vietlott phát triển.

Tất cả các quy trình từ nạp tiền vào tài khoản, mua vé, nhận thông báo trúng thưởng và trả thưởng đều sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động trên smartphone. Trừ trường hợp người chơi trúng thưởng trên 10 tỷ đồng mới phải liên hệ trực tiếp chi nhánh của Vietlott để nhận giải.

Ngoài ứng dụng Vietlott SMS độc lập có trên App Store (dành cho iPhone) và Google Play (dành cho smartphone Android), Vietlott SMS còn được tích hợp trong Viettel Money, My MobiFone, VNPT Money, VPBank, ZaloPay,... và sắp tới sẽ tiếp tục liên kết với nhiều ứng dụng ngân hàng điện tử khác.

Vietlott SMS do Vietlott (thuộc Bộ Tài chính) quản lý, vận hành. Do đó, người chơi sẽ hoàn toàn yên tâm về tính an toàn, minh bạch khi mua vé số qua kênh này. Tại Việt Nam hiện nay chỉ duy nhất có Vietlott SMS đã được cấp phép phân phối vé số qua điện thoại.

Để cài đặt ứng dụng Vietlott SMS và mua vé số, bạn đọc tham khảo tại: https://vietlott-sms.vn