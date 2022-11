Nợ ròng của Đức có thể lên tới 45,6 tỷ Euro trong năm 2023

(TBTCO) - Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner vừa cho biết, Đức có thể phải gánh nhiều khoản nợ hơn dự kiến trong năm 2023 do phải đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng đang khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu đối mặt với sự bất ổn trầm trọng về kinh tế.

Lắp ráp ôtô tại nhà máy của Volkswagen tại Wolfsburg, Đức (Ảnh: T.L)

Chính phủ Đức dự báo khoản vay ròng mới trong năm 2023 sẽ lên tới 45,6 tỷ Euro, gấp đôi so với ước tính ban đầu là 17,2 tỷ Euro. Kế hoạch ngân sách dự kiến sẽ được thảo luận tại Quốc hội Liên bang trong tuần này và được thông qua vào ngày 25/11.

Phát biểu với kênh truyền hình nhà nước ARD, ông Lindner nói: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn kinh tế hết sức bất ổn”. Đức vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt nhập khẩu của Nga, đang bị ảnh hưởng nặng nề từ giá năng lượng tăng cao và việc Nga cắt giảm nguồn cung liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Chính phủ dự báo kinh tế Đức sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 0,4%.

Mới đây, Viện Kinh tế Đức (IFO) cũng dự báo, GDP của Đức có thể giảm 0,3% vào năm 2023 do lạm phát tăng cao và tình trạng thiếu khí đốt. Giám đốc IFO Timo Wollmershauser thậm chí cho rằng, Đức có thể rơi vào suy thoái ngay từ mùa Đông tới do sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn khí đốt của Nga. Đà suy thoái sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2023 do chưa thể tìm được nguồn cung thay thế hoàn toàn, và khiến GDP của Đức lần lượt giảm 0,4% trong quý I và 0,2% trong quý II/2023.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Đức nhấn mạnh rằng Đức sẽ khôi phục chính sách “phanh nợ” vào năm 2023, theo đó sẽ hạn chế các khoản vay mới hàng năm ở mức 0,35% GDP./.