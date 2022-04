Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua 14 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại kỳ họp, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, các ý kiến thảo luận của đại biểu, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng, 14 nghị quyết đã được thông qua với sự thống nhất của 100% đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh dự họp.

Trong đó có những nội dung cấp thiết, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh đã đề ra.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với Thượng tá Bùi Quang Bình - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, do đã chuyển công tác sang địa phương khác. Đồng thời, HĐND đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Dương - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, do đã được điều động, phân công đảm nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Phạm Xuân Đài - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ.

Các đại biểu cử hành nghi lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát, cụ thể trên cơ sở bám sát các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình, yêu cầu thực tiễn; giữ vững thành quả phòng chống dịch, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, vi phạm; bám sát kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách địa phương ở từng cấp; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, hoàn thành các dự án động lực; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hệ số sử dụng đất, tỷ lệ lấp đầy, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của các khu công nghiệp, khu kinh tế…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cũng lưu ý việc phải đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 5/2022; quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; các quy hoạch phân khu chi tiết...

Đồng thời, tỉnh phải quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai và các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; tiếp tục chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong đối thoại, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh chính đáng của nhân dân…

“Trong tình hình mới hiện nay vừa có những thời cơ, thuận lợi mới để tạo động lực và nguồn lực mới phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững nhưng đan xen với không ít khó khăn, thách thức, nếu không quản trị rủi ro tốt sẽ nảy sinh khó khăn mới do nguyên nhân chủ quan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, quản trị. Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022 đã đề ra, với khối lượng công việc còn quá lớn và đòi hỏi chất lượng, tiến độ rất khắt khe, nhất là trong khâu điều hành, tổ chức thực hiện, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở cần thống nhất trong nhận thức và quyết tâm cao trong hành động” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh.