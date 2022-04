Đảm bảo mối quan hệ căn cơ

Cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngày 24/3, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất sẽ ban hành quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để công tác phối hợp chặt chẽ hơn, có tính bao quát rộng hơn và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội có 3 chức năng cơ bản gồm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, mục tiêu bao trùm mọi hoạt động của Quốc hội là phải bảo đảm mối quan hệ căn cơ giữa hai nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng công an Tô Lâm cho biết Bộ Công an đã ký 3 quy chế phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Văn phòng Quốc hội. Bộ Công an cũng đã tích cực, chủ động cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, báo cáo với các đoàn giám sát, đoàn khảo sát của các cơ quan của Quốc hội. Thông qua hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát, Bộ Công an đã tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, qua đó tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.