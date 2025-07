Tiếp tục cắt giảm hàng nghìn tỷ đồng chi phí quản lý bảo hiểm

Lãi từ hoạt động đầu tư quỹ tăng 4,9% Đánh giá về việc thực hiện mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2022 – 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đánh giá, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc quy định về tiết kiệm chi ngay từ khâu xây dựng dự toán, chủ động rà soát, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, giao dự toán thấp hơn so với Nghị quyết số 09. Cụ thể, tổng chi phí quản lý BHXH, BHTN, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024 là 36.920,9 tỷ đồng, thấp hơn 2.342 tỷ đồng so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 1.661,8 tỷ đồng so với giai đoạn 2019 - 2021. Việc chi trả chế độ BHXH, BHTN không dùng tiền mặt được đẩy mạnh, tới khoảng 81% người thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, cũng như đã tích hợp tài khoản ứng dụng định danh điện tử (VneID) với BHXH số (VssID). Đặc biệt, tiền lãi từ hoạt động đầu tư quỹ (trừ chi phí đầu tư tài chính) khoảng 146 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với giai đoạn 2019 - 2021. Đến cuối năm 2024, tổng số dư các quỹ lũy kế đạt xấp xỉ 1,5 triệu tỷ đồng. Về sắp xếp bộ máy, từ năm 2022 đến nay, đã giảm hơn 2.600 biên chế, giảm 90% thủ tục hành chính, luân chuyển hồ sơ trong nội ngành. Tỷ trọng chi tiền lương trên tổng chi thường xuyên giảm đáng kể (từ 75% giai đoạn 2022 - 2024, dự kiến còn 62% giai đoạn tới). Như vậy, dẫn tới bình quân chi tiền lương so với tổng chi giảm từ 26% xuống 17,7% (tính bình quân theo giai đoạn). Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm, trong đó có việc số người tham gia BHXH thực tế trong giai đoạn 2022 - 2024 đều thấp hơn so với chỉ tiêu mà Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về chi phí quản lý BHXH, BHTN. Giải trình một số nội dung được nêu trong báo cáo thẩm tra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, vừa qua tốc độ tăng của các đối tượng bảo hiểm không đạt cao như giai đoạn trước, do khi sắp xếp tổ chức bộ máy dự kiến có khoảng gần 230.000 người lao động nghỉ việc. Do vậy, cần phải có thời gian để một bộ phận người lao động quay trở lại làm việc và điều này cũng tác động đến cơ quan BHXH. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn quyết tâm để đạt được các mục tiêu của Trung ương về phát triển đối tượng BHXH đến năm 2030. Đó là 60% lực lượng tham gia BHXH, 45% lực lượng lao động tham gia BHTN và trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Để hoàn thành được mục tiêu này, BHXH phải nỗ lực phát triển các đối tượng tham gia tự nguyện để bù đắp đối tượng tham gia bắt buộc đã bị sụt giảm.