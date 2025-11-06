(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết việc xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), có hiệu lực từ 30/11/2025.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, nhằm bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Sáng ngày 6/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.100 VND/USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,06%, hiện ở mức 100,16.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng năm 2025 cho thấy xu hướng phục hồi vững chắc của sản xuất, kinh doanh; thu ngân sách tăng tới 30,8% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, nhằm bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Sáng ngày 6/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.100 VND/USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,06%, hiện ở mức 100,16.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng năm 2025 cho thấy xu hướng phục hồi vững chắc của sản xuất, kinh doanh; thu ngân sách tăng tới 30,8% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Một bài phân tích của tờ New York Times về dữ liệu thương mại của Cục Thống kê Mỹ cho thấy, gần một nửa số hàng hóa nhập khẩu vào nước này hiện phải chịu thuế quan, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tổng thống Donald Trump đã định hình lại thương mại nước Mỹ kể từ khi trở lại nhiệm sở vào tháng 1 năm nay.
(TBTCO) - Shinhan Life Việt Nam vừa vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times) tổ chức. Sự kiện khẳng định những nỗ lực không ngừng và cam kết dài hạn của Shinhan Life Việt Nam trong việc phát triển bền vững, đặc biệt thông qua các sáng kiến ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.
(TBTCO) - Dự kiến 12 - 18 tháng tới, công ty có kế hoạch thoái một phần hoặc toàn bộ 1-3 khoản đầu tư, đồng thời mở rộng sang ngành chăm sóc sức khỏe, F&B và xe điện với tiêu chí lựa chọn vẫn tiếp tục ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành.
Sáng ngày 3/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.093 VND/USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,77%, hiện ở mức 99,72.
Sáng ngày 5/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.095 VND/USD, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,34%, hiện ở mức 100,21.
Sáng ngày 4/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.093 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%, hiện ở mức 99,87.
Sáng nay, giá vàng thế giới bật tăng trở lại, tuy nhiên vẫn dưới mốc 4.000 USD/ounce. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn ngược chiều giảm, mức giảm cao nhất lên tới 1,5 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn tròn tại DOJI.
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm tới 69,55 USD/oune chỉ trong 24 giờ, rời xa mốc 4.000 USD/oune. Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm theo. Chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới khoảng16,4 triệu đồng/lượng.
Giá cà phê trong nước hôm nay (5/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên bất ngờ tăng vọt từ 2.000 - 2.600 đồng/kg. Hiện giá dao động trong khoảng 118.200 - 119.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu sụt giảm mạnh 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.
(TBTCO) - Dòng vốn tín dụng lan tỏa mạnh mẽ khi tổng dư nợ cho vay của 27 ngân hàng niêm yết đạt 13,6 triệu tỷ đồng cuối quý III/2025, tăng 15% so với cuối năm 2024. Khối quốc doanh vẫn là trụ cột hệ thống, trong khi các ngân hàng tư nhân bứt phá mạnh, có nhà băng tăng đến 30%, góp phần đẩy tín dụng toàn nền kinh tế tiến sát mục tiêu 18 - 20% cho cả năm.
Giá xăng dầu trong nước hôm nay (6/11) được dự báo có thể đảo chiều giảm so với phiên tăng mạnh của kỳ điều hành trước. Theo đó, giá xăng có thể sẽ giảm khoảng 50 - 70 đồng/lít. Trong khi, dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 10 - 30 đồng/lít.
Giá heo hơi hôm nay (4/11) đi ngang trên cả ba miền. Mức giá thu mua phổ biến tại các địa phương duy trì ổn định, không có biến động mới so với phiên trước. Hiện, giá giao dịch dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Bảo hiểm PVI tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế khi được vinh danh Top 3 “Công ty bảo hiểm phi nhân thọ của năm” tại Giải thưởng Ngành Bảo hiểm châu Á (Asia Insurance Industry Awards - AIIA) lần thứ 29.
(TBTCO) - Thông tư số 101/2025/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ năm tài chính 2026. Các doanh nghiệp phải báo cáo lại thông tin so sánh trên báo cáo tài chính với các chỉ tiêu thay đổi so với Thông tư cũ và thuyết minh rõ nguyên nhân, nội dung chênh lệch số liệu.
(TBTCO) - Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) đề xuất bổ sung các quyền và nghĩa vụ quan trọng cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG), trong đó có hoạt động kiểm tra tổ chức tham gia BHTG theo kế hoạch, nội dung do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết việc xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), có hiệu lực từ 30/11/2025.
(TBTCO) - Dai-ichi Life Việt Nam vừa vinh dự nhận hai giải thưởng uy tín: “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025” (Top 500 Vietnam Most Profitable Companies 2025 – PROFIT500 2025) và “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025” (Top 50 Vietnam Best Profitable Companies 2025) tại Lễ công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 2025 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức.
(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều sản phẩm mới được ra mắt sở hữu tính minh bạch, linh hoạt và ứng dụng công nghệ số sâu rộng. Những đổi mới này đã củng cố niềm tin, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao trong bảo vệ tài chính, sức khỏe của khách hàng.
(TBTCO) - Đến cuối tháng 10/2025, Bảo hiểm DBV ghi nhận phí bảo hiểm gốc đạt 3.010 tỷ đồng, tăng 30% cùng kỳ và cao nhất trong lịch sử hoạt động. Hai nghiệp vụ chủ lực là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người chiếm 77% doanh thu, trong đó bảo hiểm xe cơ giới giữ vị thế số 1 thị trường. DBV đang khẳng định lợi thế cạnh tranh qua chiến lược “kiềng ba chân”.