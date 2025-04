(TBTCO) - Ngày 28/3, Samsung Việt Nam và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam (JA Vietnam) chính thức khởi động cuộc thi “Solve for Tomorrow 2025”.

Samsung Việt Nam cho biết, tiếp nối thành công của cuộc thi những năm trước, Samsung Solve for Tomorrow 2025 sẽ được triển khai trong vòng 8 tháng, từ ngày 28/3/2025 đến hết ngày 31/10/2025 và được chia làm hai bảng: Bảng A dành cho học sinh THCS, bảng B dành cho học sinh THPT cùng với 3 vòng thi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tommorrow 2025.

Tham gia cuộc thi năm nay, các em học sinh sẽ ứng dụng các kiến thức STEM, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tư duy thiết kế (Design thinking) để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo nhằm xử lý các vấn đề xã hội hiện hữu.

Các em học sinh và giáo viên hướng dẫn sẽ có cơ hội được tham gia các khóa học trực tuyến, trực tiếp và các chương trình tập huấn hữu ích tại ba miền trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Thông qua chuỗi hoạt động tương tác như hội thảo định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm công nghệ và sáng tạo robot trải dài 3 miền Bắc - Trung - Nam, chương trình sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của STEM trong đời sống và tương lai nghề nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh AI - công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng phát triển nhanh chóng và được ứng dụng rộng rãi, đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực xã hội.

Năm nay bên cạnh nội dung đào tạo về tư duy thiết kế như mọi năm, lần đầu tiên các chương trình đào tạo trong khuôn khổ cuộc thi còn cung cấp thêm cho các em học sinh các kiến thức về AI, cách thức áp dụng AI để giải quyết các vấn đề, cũng như sử dụng AI để phát triển sản phẩm dự thi của mình.

Bên cạnh đó, với mong muốn phổ cập kiến thức STEM, trong khuôn khổ cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025, Samsung cũng triển khai hoạt động Solve for Tomorrow on Tour - Lan tỏa tri thức, khơi nguồn sáng tạo.

Hoạt động này không những mang đến những kiến thức STEM mới mẻ, mà còn truyền cảm hứng để học sinh tự tin khám phá và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Các em học sinh tham gia buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: “Chính phủ Việt Nam đã ban hành một nghị quyết rất quan trọng là nghị quyết 57 về đổi mới và sáng tạo, lấy khoa học công nghệ. Đất nước đang cố gắng vươn mình để bước vào kỷ nguyên mới, điều đó gửi gắm hoàn toàn vào thế hệ trẻ, cuộc thi Kiến tạo tương lai - Samsung Solve for Tomorrow là một phần đóng góp rất quan trọng trong hành trang đó".