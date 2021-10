SSI nhận Giải thưởng “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2021”.

Tiếp tục đón nhận sự tin tưởng từ đối tác và khách hàng, cũng như được giới chuyên gia đánh giá cao về chất lượng sản phẩm – dịch vụ, Công ty CP Chứng khoán SSI lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh tại hạng mục giải thưởng “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”, do Tạp chí Asiamoney bình chọn.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp SSI vinh dự nhận được giải thưởng “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”, do Tạp chí Asiamoney bình chọn, sau khi vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe về cả quy mô, doanh thu, lợi nhuận, quá trình phát triển, tệp khách hàng.

Giải thưởng đã một lần nữa khẳng định vị thế của SSI là định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, với hệ thống sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho khách hàng – đặc biệt trong mảng môi giới chứng khoán, cho thấy sự đúng đắn của tầm nhìn phát triển bền vững mà công ty theo đuổi.

Tính đến hết tháng 6 đầu năm 2021, tổng tài sản SSI ở mức 41.910 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 11.400 tỷ đồng. Công ty đã và đang triển khai các phương án tăng vốn, khi hoàn tất, vốn điều lệ SSI đạt xấp xỉ 9.860 tỷ đồng - giữ vững vị thế là công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Với kế hoạch kinh doanh 2021, công ty đặt mục tiêu đạt 5.263 tỷ đồng doanh thu và 1.870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đây là mức kế hoạch lợi nhuận cao nhất trong số các công ty chứng khoán đang niêm yết hiện nay. Với nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân sự, 9 tháng đầu năm, công ty ước đạt gần 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp, tăng 94% so với kết quả 1.080 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước và vượt 12% so với kế hoạch đặt ra.

Chỉ trong quý III/2021, số lượng tài khoản mở mới tại SSI đã tăng 17,4% so với quý trước và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị giao dịch của công ty trong quý III/2021 cũng tăng trưởng tích cực, đạt 7,5% so với quý II (cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thị trường chung là 4,2%) và tăng 247% so với cùng kỳ.

Tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, mới đây, SSI đã hoàn thành giải ngân khoản vay 118 triệu USD từ nhóm ngân hàng nước ngoài và định hướng phân bổ một phần vào mảng cho vay giao dịch ký quỹ. Hiện SSI là công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về mảng cho vay margin. Dư nợ ký quỹ cuối quý III đạt kỷ lục 18.100 tỷ đồng.

Công ty cũng linh hoạt xây dựng các chương trình ưu đãi, đáp ứng nhu cầu và khẩu vị đầu tư của từng nhóm nhà đầu tư khác nhau. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, công ty còn tập trung phát triển sản phẩm, đầu tư công nghệ. Mới đây, SSI tung gói phí mới hấp dẫn dành cho nhà đầu tư mới mở tài khoản tại công ty và giao dịch chủ động trực tuyến: chỉ 0,15% cho các giao dịch trên thị trường cơ sở và từ 500 đồng/hợp đồng trên thị trường phái sinh./.