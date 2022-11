SSIAM bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo mới

(TBTCO) - Ngày 16/11/2022, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo quan trọng cho hai nhân sự, gồm: bà Lê Thị Lệ Hằng và bà Nguyễn Ngọc Anh.

Theo đó, bà Lê Thị Lệ Hằng sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) và đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch điều hành SSIAM kể từ ngày 16/11/2022.

Bà Hằng đã có 15 năm làm việc tại SSI, trải qua nhiều vị trí quan trọng, gần nhất là 12 năm ở vị trí Tổng giám đốc SSIAM. Bà Hằng đã cùng SSIAM đạt được nhiều giải thưởng uy tín và quan trọng nhất thị trường, trong đó có thể kể đến nhiều năm được vinh danh là Công ty Quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam theo bình chọn của The Asset và Asia Asset Management. Bà Hằng cũng đã có 7 năm được vinh danh là Tổng giám đốc của năm - CEO of the year.

Vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI được giao cho bà Nguyễn Ngọc Anh từ ngày 16/11/2022.

Bà Nguyễn Ngọc Anh có 17 năm làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI - công ty mẹ của SSIAM và đã nhiều năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB). Dưới sự dẫn dắt của bà Ngọc Anh, đội ngũ IB của SSI đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên thị trường, phát huy vai trò là nhà tư vấn uy tín, cung cấp đa dạng dịch vụ từ tư vấn huy động vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lược cho tới tư vấn cổ phần hoá, niêm yết… Khối IB SSI cũng đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá như: Nhà tư vấn tốt nhất Việt Nam do FinanceAsia trao tặng trong 13 năm và nhiều thương vụ nổi bật như Thương vụ tư vấn phát hành lần đầu tốt nhất (The Asset); Thương vụ M&A xuyên biên giới tốt nhất năm (Alpha Southeast Asia)…

Việc bổ nhiệm 2 vị trí mới trong ban lãnh đạo - đều là những cá nhân có kinh nghiệm, gắn bó lâu năm và có nhiều cống hiến với SSI cũng như SSIAM - thể hiện sự cam kết của công ty trên hành trình kết nối vốn và cơ hội đầu tư nhằm tiếp tục đáp ứng với chiến lược phát triển trong giai đoạn thị trường mới, mang đến các sản phẩm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và cho thị trường./.