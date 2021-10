Chương trình thực hiện từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12 và chia ra thành 3 đợt. Đợt một từ ngày 1/10 đến 31/10; đợt hai từ ngày 1/11 đến 30/11; đợt 3 từ ngày 1/12 đến ngày 31/12. Chương trình có tổng giá trị quà tặng hơn 21 tỷ đồng cho khách hàng mua bảo hiểm qua kênh phân phối ACB.

Đối với khách hàng cá nhân, khi tham gia hợp đồng bảo hiểm với phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được phiếu quà tặng của chương trình. Phiếu quà tặng có giá trị tương đương từ 500.000 đồng đến 10 chỉ vàng 999.9, tùy thuộc vào tổng phí bảo hiểm năm đầu theo quy định trong hợp đồng thực thu tính trên mỗi khách hàng. Tổng giá trị quà tặng cho khách hàng cá nhân của chương trình lên đến 7,408 tỷ đồng.

Sun Life triển khai chương trình “Trao bình an, tặng quà vàng”

Đối với khách hàng gia đình (khách hàng là bên mua bảo hiểm trong hợp đồng và người thân trong gia đình và (hoặc) khách hàng là người được bảo hiểm), nếu số lượng hợp đồng tham gia 2 - 3 hợp đồng, khách hàng sẽ được nhận phiếu quà tặng tương đương 10% tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm) theo quy định tại các hợp đồng mua cho người thân. Nếu số hợp đồng bảo hiểm tham gia từ 4 hợp đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận phiếu quà tặng tương đương 15% tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm). Tổng giá trị quà tặng cho khách hàng gia đình lên đến 2,531 tỷ đồng.

Đối với khách hàng (bên mua bảo hiểm) là doanh nghiệp, khi tham gia 2 - 5 hợp đồng bảo hiểm, khách hàng sẽ được tặng phiếu quà tặng có giá trị tương đương với 10% tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm). Khi tham gia từ 6 hợp đồng bảo hiểm trở lên, khách hàng sẽ được tặng phiếu quà tặng có giá trị tương đương 15% tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm). Tổng giá trị quà tặng cho doanh nghiệp khi tham gia chương trình này là 2,531 tỷ đồng.

Đối với khách hàng ưu tiên thuộc phân hạng hội viên ACB privilege banking tại thời điểm phát hành hợp đồng, khi tham gia hợp đồng bảo hiểm với phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên từ 50 triệu đồng trở lên sẽ được phiếu quà tặng của chương trình có giá trị tương đương từ một chỉ vàng 999.9 đến 10 chỉ vàng 999.9 hoặc 15% tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm), tùy thuộc vào tổng phí bảo hiểm năm đầu thực thu và (hoặc) thuộc nhóm khách hàng ưu tiên do ACB quy định. Tổng giá trị quà tặng cho khách hàng là cá nhân của chương trình lên đến 8,377 tỷ đồng.

Ngoài ra, khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp còn có thêm cơ hội nhận được những món quà giá trị và may mắn trong chương trình bốc thăm trúng thưởng "Trao bình an, tặng quà vàng". Theo đó, với mỗi 15 triệu đồng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm hợp đồng (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm), khách hàng được nhận một mã số dự thưởng. Giải thưởng của chương trình sẽ là 3 giải Nhất, mỗi giải là một xe máy Air Blade 125 CBS; 3 giải Nhì, mỗi giải là một Iphone 13 256Gb; 3 giải Ba, mỗi giải là một máy giặt Electrolux Inverter 8 kg EWF8025CQSA và 6 giải Tư, mỗi giải là một nồi chiên không dầu Philips 4.1 lít HD9200/90. Tổng giá trị cho chương trình bốc thăm may mắn là hơn 263 triệu đồng.

Chuỗi chương trình khuyến mại lần này của Sun Life Việt Nam thông qua kênh phân phối ACB là món quà tri ân, mang lại sự may mắn, giúp khách hàng bảo vệ tài chính và có thêm tích lũy cho cuộc sống tốt đẹp hơn./.