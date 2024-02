Sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay phải điều chỉnh giờ bay

(TBTCO) - Do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), để đảm bảo an toàn khai thác, các hãng hàng không đã phải điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp trong sáng nay (2/2)

Do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu các hãng hàng không đã phải điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp. Ảnh: TL Theo đó, Vietnam Airlines phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh - Vinh: 8 chuyến bay mang số hiệu VN7000, VN7004, VN7006, VN7008, VN7012, VN7014, VN7016 và VN7264. TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hoá: chuyến bay số hiệu VN7278. TP. Hồ Chí Minh - Huế: chuyến bay mang số hiệu VN7540 Tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hạ cánh xuống đây phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị tại Hải Phòng hoặc Đà Nẵng, đợi thời tiết tốt hơn đủ điều kiện khai thác. Các chuyến bay cất cánh từ Nội Bài cũng phải lùi thời gian khai thác để đảm bảo an toàn. Trước đó, đêm và sáng sớm 1/2, cũng do ảnh hưởng của sương mù dày đặc tại sân bay Thọ Xuân và Vinh, 4 chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đến đây cũng chậm chuyến từ 1 đến gần 5 tiếng. Về phía Vietjet cũng điều chỉnh lịch cất và hạ cánh của nhiều chuyến bay trong thời điểm này. Trong sáng nay, chuyến bay VJ1158 chặng TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh và đáp xuống sân bay Hải Phòng lúc 5 giờ 30 phút. Chuyến bay VJ972 chặng New Delhi đi Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh và đáp xuống sân bay Hải phòng lúc 6 giờ 25 phút. Chuyến bay VJ1926 chặng Ahmedabad (Ấn Độ) đi Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh và dự kiến đáp xuống sân bay Hải Phòng lúc 7 giờ 30 phút. Đại diện các hãng cho biết: Do điều chỉnh lịch bay này, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác bị ảnh hưởng dây chuyền, thay đổi lịch bay. Các chuyến bay sẽ tiếp tục hành trình ngay khi thời tiết tốt hơn. Đại diện các hãng cho biết thêm, trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do thời tiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dự báo tình hình thời tiết mưa và sương mù có thể diễn ra tại các sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung trong một vài ngày tới. Tại thời điểm này, hãng khuyến nghị hành khách có nhu cầu đi, đến các tỉnh, thành miền Bắc trong giai đoạn này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin lịch trình và tình hình thời tiết./.

Hà Anh (tổng hợp)