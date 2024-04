(TBTCO) - Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đã họp với các hãng hàng không để xem xét tăng chuyến bay, tăng chỗ, linh hoạt giá vé máy bay để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ 30/4 - 1/5 của người dân.

Ảnh minh họa

Linh hoạt giá vé

Cục Hàng không Việt Nam thông tin, từ đầu tháng 4/2024, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các hãng hàng không nội địa đã cung ứng trung bình mỗi ngày 100.000 - 110.000 ghế trên các đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay trung bình trong tháng 3/2024, chủ yếu trên đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ đặt chỗ của hành khách hiện vẫn ở mức trung bình trên tất cả các đường bay nội địa, chiều từ hai điểm đầu (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) đến các cảng hàng không địa phương và cả chiều ngược lại, đa phần dao động trong khoảng 40 - 60%.

Giai đoạn trước ngày nghỉ lễ (từ ngày 26 - 29/4), đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là Hà Nội - Quảng Bình (99,51% ngày 27/4). Cùng ngày, các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao gồm đường bay TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa (83%), Hà Nội - Phú Quốc và Hà Nội - Huế (khoảng 80% ), TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc (77%)...

Đối với chiều bay từ các sân bay địa phương, tỷ lệ đặt chỗ vẫn ở mức thấp. Giai đoạn trong và sau nghỉ lễ (30/4 - 2/5), các đường bay từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi các cảng hàng không có tỷ lệ đặt chỗ dao động ở mức 20 - 40%. Trên đường bay trục Bắc Nam (Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ đặt chỗ cho giai đoạn nghỉ lễ hiện vẫn ở mức tương đối thấp, đều dưới 50%.

Đối với giá vé, tại giai đoạn trước nghỉ lễ, các chặng bay có tỷ lệ đặt chỗ cao như đường bay Hà Nội - Phú Quốc có giá vé thấp nhất là 2,2 triệu đồng (ngày 29/4), TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc có giá vé thấp nhất là 1,5 triệu đồng (ngày 29/4), Hà Nội - Huế có giá vé thấp nhất là 1,4 triệu đồng (ngày 29/4)... Giai đoạn trong và sau nghỉ lễ, các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao như chặng bay Đồng Hới - TP. Hồ Chí Minh có giá vé thấp nhất là 2,1 triệu đồng (ngày 2/5), Phú Quốc - Hà Nội có giá vé thấp nhất là 2,4 triệu đồng (ngày 2/5), chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại có giá vé thấp nhất là 1,4 triệu đồng...

Theo đại diện các hàng hàng không, dịp nghỉ lễ năm nay, giai đoạn cao điểm nhu cầu của người dân chủ yếu từ 27/4 - 1/5 với khách đi du lịch, thăm thân. Hiện tại, các hãng mở bán nhiều hạng vé trong giai đoạn nghỉ lễ (từ 27/4 - 2/5), với các mức giá mở bán đảm bảo nằm trong khung giá đã được Bộ GTVT quy định đối với từng nhóm đường bay.

Mặt bằng chung mức giá mở bán (bao gồm thuế, phí) với đường bay trục Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh dao động từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/chiều. Như vậy, tới hiện tại, trên các đường bay nội địa, cơ bản hành khách vẫn có thể đặt vé và có nhiều mức giá vé để lựa chọn phù hợp với điều kiện và nhu cầu di chuyển của mỗi hành khách.

Trước những thiếu hụt về số lượng máy bay do các hãng tái cơ cấu đội tàu bay, động cơ cần bảo trì, sửa chữa, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xem xét tăng thêm tải cung ứng trên các đường bay từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đi các địa phương. Việc tăng tải cung ứng cần nhất trong các ngày 27 - 28/4 và 1 - 3/5 trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an ninh, an toàn các chuyến bay.

Tăng cường bay đêm

Các hãng hàng không Việt Nam dự kiến sẽ cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa, nhất là các đường bay từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi đến các địa phương. Trong đó, các đường bay từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đi đến các địa phương 657.000 ghế, 3.400 chuyến bay, tăng tương ứng 4,2% về ghế cung ứng và 5,5% về số lượng chuyến bay so với cùng kỳ năm 2023.

Để đảm bảo tải cung ứng dịp cao điểm, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không tăng tham số điều phối giờ hạ, cất cánh (slot) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài từ 37 chuyến/giờ vào khung giờ ban ngày và 30 chuyến giờ/vào khung giờ ban đêm lên tương ứng là 42 chuyến/giờ và 32 chuyến/giờ; tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ 42 chuyến/giờ vào khung giờ ban ngày và 32 chuyến giờ/vào khung giờ ban đêm lên tương ứng là 44 chuyến/giờ và 36 chuyến/giờ.

Ngoài ra, các hãng hàng không cũng được điều chỉnh slot tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng như sân bay khác, giúp các hãng hàng không tối ưu hóa lịch khai thác, tăng giờ khai thác đội tàu bay. Đồng thời, giảm thời gian quay đầu tàu bay phù hợp với điều kiện khai thác của từng cảng hàng không, sân bay; đồng thời, kéo dài thời gian khai thác đội máy bay, đặc biệt là tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và ban đêm.

Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, các cảng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không hiện đã đảm bảo nguồn nhân lực và phối hợp các hãng hàng không trong công tác phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay vào các khung giờ đêm. Ngoài ra hỗ trợ, tạo điều kiện để các hãng hàng không duy trì, ổn định tối đa tỷ lệ, tần suất, đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác.

Tính đến ngày 16/4, tình hình đặt giữ chỗ trên các đường bay du lịch trong giai đoạn cao điểm 30/4 - 1/5 cho thấy nhiều chặng bay vẫn còn chỗ để hành khách lựa chọn. Với các chặng bay xuất phát từ Hà Nội đi Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... có tỷ lệ lấp đầy dao động khoảng 40 - 70%. Các chặng khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch cũng dao động từ 30 - 70%.

Ở chiều ngược lại, các chặng chiều về từ Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới... về Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, lượng ghế cung ứng cũng còn nhiều. Trong đó, đường bay trong ngày 1/5 có tỷ lệ đặt chỗ trước đạt trên 80% như Phú Quốc - Hà Nội.../.