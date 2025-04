Tập đoàn Hà Đô nói gì về lợi nhuận hợp nhất sau kiểm toán giảm hơn 300 tỷ đồng?

(TBTCO) - Tập đoàn Hà Đô cho biết, lợi nhuận hợp nhất sau kiểm toán giảm hơn 300 tỷ đồng do trích lập dự phòng doanh thu bán điện tại Dự án Điện mặt trời Hồng Phong 4, căn cứ vào tình trạng pháp lý và thực tế thu hồi công nợ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã Ck: HDG) chỉ còn 572,8 tỷ đồng, giảm 307 tỷ đồng (tương đương 35%) so với con số 880 tỷ đồng trong báo cáo tự lập. Lợi nhuận sau thuế giảm 40,6% từ hơn 753 tỷ đồng xuống còn 447,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 348 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 576 tỷ đồng tự lập và giảm 48% so với năm 2023. Trong khi đó, doanh thu hợp nhất không có biến động lớn sau kiểm toán.

Nguyên nhân chính của sự chênh lệch là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 93 tỷ đồng và đặc biệt, chi phí khác tăng vọt 223 tỷ đồng sau kiểm toán, trong đó có 209 tỷ đồng từ khoản chi phí dự phòng ngắn hạn phải trả. HDG cho biết, việc trích lập dự phòng này xuất phát từ tình trạng pháp lý của Dự án Hồng Phong 4 và thực tế thu hồi công nợ, nhằm phản ánh rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh thu bán điện.

Số liệu trước và sau kiểm toán trên báo cáo tài chính của HDG. Nguồn: HoSE.

Dự án Hồng Phong 4, công suất 48 MW, tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, nằm trong danh sách các dự án bị rà soát theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Theo hướng dẫn từ Bộ Công thương, các dự án điện tái tạo vi phạm quy định có nguy cơ không được tiếp tục hưởng giá ưu đãi (FIT). EVN hiện đang xem xét điều kiện hưởng giá FIT của các nhà máy, trong đó có Hồng Phong 4, dẫn đến khả năng giá bán điện của HDG bị điều chỉnh giảm.

Trong báo cáo tự lập quý IV/2024, HDG đã dự phòng một phần chi phí liên quan đến dự án này, nhưng con số sau kiểm toán cho thấy mức độ dự phòng cần thiết cao hơn đáng kể, tiệm cận mức ước tính khoảng 400 tỷ đồng do một số công ty chứng khoán đưa ra trước đó.

Ngoài Hồng Phong 4, báo cáo kiểm toán cũng đề cập đến Dự án Điện mặt trời Infra 1 (50 MW, Ninh Thuận), do Công ty Surya - công ty con của HDG - sở hữu. Dự án này được công nhận vận hành thương mại (COD) từ năm 2020 nhưng chỉ được chấp thuận nghiệm thu vào năm 2023, cũng thuộc diện rà soát của EVN. Tuy nhiên, HDG cho biết chưa có kết luận chính thức và chưa thể đánh giá tác động tài chính./.