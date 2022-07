Thanh khoản giảm, nhưng khối ngoại mua ròng hơn 1.900 tỷ đồng trên HOSE trong tháng 6/2022

(TBTCO) - Chỉ số VN-Index và thanh khoản trên sàn HOSE đều giảm trong tháng 6; tuy nhiên, khối ngoại lại có một tháng giao dịch tích cực. Theo đó, tính chung cả tháng 6, khối ngoại đã mua ròng hơn 1.900 tỷ đồng, bất chấp khối nội vẫn bán ra mạnh.

VN-Index vẫn biến động xoay quanh mốc 1.200 điểm

Theo số liệu từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), tính đến hết ngày 30/6/2022, trên sàn HOSE có 546 mã chứng khoán niêm yết, trong đó gồm: 403 mã cổ phiếu, 2 mã chứng chỉ quỹ đóng, 9 mã chứng chỉ quỹ ETF, 128 mã chứng quyền có bảo đảm và 4 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 130 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,75 triệu tỷ đồng, giảm 7,18% so với tháng 5, đạt khoảng 56,65% GDP năm 2021 (GDP theo giá hiện hành).

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: SSI Research.

Đến hết tháng 6/2022, trên HOSE có 42 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó, 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) và Tập đoàn Vingroup (VIC).

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.197,6 điểm, giảm 7,36% so với tháng 5, tương ứng giảm 20,07% so với cuối năm 2021. Các chỉ số khác trên HOSE cũng giảm trong tháng: VNAllshare đạt 1.202,51 điểm, giảm 8,36% so với tháng 5, tương ứng giảm 22,98% so với cuối năm 2021; VN30-Index đạt 1.248,92 điểm, giảm 6,28% so với tháng trước, tương ứng giảm 18,67% so với cuối năm 2021.

Các chỉ số ngành ghi nhận mức tăng nhẹ gồm chỉ số ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) tăng 1,37%; ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) tăng 0,39%; ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (VNCONS) tăng 0,03%. Bên cạnh đó, một số ngành theo xu hướng giảm chung của thị trường gồm ngành nguyên vật liệu (VNMAT) giảm 16,76%; ngành năng lượng (VNENE) giảm 15,38% và ngành công nghiệp (VNIND) giảm 13,39% so với tháng trước.

Khối ngoại bền bỉ mua ròng

Thanh khoản thị trường cổ phiếu trên HOSE trong tháng 6/2022 giảm về giá trị, nhưng tăng về khối ngoại. Theo số liệu từ HOSE, thị trường cổ phiếu trong tháng ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 14.529 tỷ đồng và 547,70 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm 2,80% về giá trị và tăng 1,38% về khối lượng bình quân so với tháng 5.

Tính cũng trong cả quý II/2022, giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt hơn 17.113 tỷ đồng với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 589,15 triệu cổ phiếu; tương ứng giảm 20,02% về giá trị và 18,33% về khối lượng bình quân so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 6, giá trị giao dịch giảm, nhưng khối lượng giao dịch tăng trên HOSE. Ảnh: TL.

Áp lực bán ra khiến các chỉ số giảm điểm trong tháng 6 chủ yếu đến từ dòng tiền của khối nội. Ngược lại, khối ngoại vẫn bền bỉ mua ròng, góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường, hạn chế đà giảm của các chỉ số trước sức ép bán ra của khối ngoại do các tác động mạnh của các yếu tố kinh tế, chứng khoán quốc tế.

Khối lượng và giá trị giao dịch của khối ngoại trên HOSE.

Cụ thể, theo số liệu từ HOSE, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6 đạt trên 58.249 tỷ đồng, chiếm 9,11% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng với giá trị trên 1.912 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị bán ròng đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn hơn 673 tỷ đồng.

Trên thị trường sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), trong tháng 6, HOSE có 36 mã CW mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch CW trong tháng đạt khoảng 713,6 triệu chứng quyền với giá trị giao dịch đạt trên 478,71 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân CW đạt hơn 32,4 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân là 21,75 tỷ đồng; tương ứng tăng 19,67% về khối lượng và giảm 25,19% về giá trị bình quân so với tháng 5/2022./.