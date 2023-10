Thanh khoản thị trường phái sinh tăng khá mạnh trong quý III/2023

(TBTCO) - Trong quý III/2023, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 13.320.865 hợp đồng, tăng 24,53% so với quý trước; tổng giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 39,08% so với quý II/2023.

Số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 9/2023 tiếp tục tăng so với tháng trước, trong đó sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 255.845 hợp đồng/phiên, tăng 12,04% so với tháng 8/2023, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 30.997 tỷ đồng/phiên, tăng 11,44% so với tháng trước.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 9, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 46.259 hợp đồng, giảm 7,03% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 5/9/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 52.806 hợp đồng. Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch được thực hiện trong tháng 9.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 42.088.557 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 4.655 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân phiên 9 tháng đầu năm đạt 228.742 hợp đồng, giá trị giao dịch bình quân 25,29 tỷ đồng, giảm -16,11% và -22,47% so với năm 2022.

Về cơ cấu nhà đầu tư, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2023 là 2,48% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán là 1,62% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng đạt 1.414.685 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tăng +2,39% so với tháng trước./.