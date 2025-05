Thị trường chứng khoán hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều yếu tố thuận lợi để bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, khi hội tụ đủ các yếu tố về "chất" và "lượng" hướng đến mục tiêu nâng hạng cũng như thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn.

Sự điều chỉnh của thị trường đã khiến mặt bằng định giá nhiều cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn. Ảnh tư liệu

Định giá phù hợp để tích lũy

Trong báo cáo công bố mới đây, Công ty Chứng khoán Rồng Việt - VDSC cho rằng, bối cảnh đầu tư đang thay đổi nhanh chóng và khi bước sang quý mới, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vẫn đang đối mặt với nhiều bất định xoay quanh tác động tiềm tàng của chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ lên triển vọng kinh tế toàn cầu. Mối bận tâm “Việt Nam sẽ có thỏa thuận với mức thuế quan như thế nào trong vòng đàm phán” của nhà đầu tư sẽ khiến thị trường biến động “một cách thận trọng”, ít nhất cho đến khi một thỏa thuận được đưa ra.

Hệ thống KRX mở ra cơ hội lớn trong việc tiếp cận dòng vốn quốc tế Theo chuyên gia, việc vận hành hệ thống giao dịch mới Hệ thống KRX thành công hứa hẹn sự tăng tần suất giao dịch, mở rộng quy mô thị trường và triển khai các sản phẩm phái sinh, giúp thị trường đa dạng hóa công cụ đầu tư và thu hút dòng vốn tổ chức. Những cải tiến này không chỉ góp phần giải quyết bài toán nâng hạng thị trường mà còn mở ra cơ hội lớn trong việc tiếp cận dòng vốn quốc tế, giảm dần sự phụ thuộc vào nhà đầu tư cá nhân.

Về chính sách tiền tệ, mặc dù chưa bị ảnh hưởng bởi yếu tố thuế quan trong ngắn hạn, nhưng yếu tố này vẫn sẽ tạo ra thách thức. Với riêng thị trường chứng khoán, sự kiện Hệ thống công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX) đi vào hoạt động vào đầu tháng 5, sau nhiều năm chờ đợi, đánh dấu bước phát triển mới của thị trường. VDSC cho rằng, sự kiện không chỉ là một cột mốc kỹ thuật mà còn là một bước tiến chiến lược, giúp Việt Nam nâng cao chất lượng hạ tầng thị trường, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng điều kiện nâng hạng trong năm 2025.

Về tổng thể, mức định giá hiện tại của thị trường là phù hợp để tích lũy cổ phiếu trong dài hạn. Tuy nhiên, nhằm đối phó với sự bất định gia tăng và rủi ro kinh tế tiềm ẩn, chiến lược phân bổ danh mục có xu hướng phòng thủ sẽ phù hợp trong giai đoạn hiện tại.

Trong ngắn hạn, việc giao dịch vẫn sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến những rủi ro bất ngờ từ kết quả đàm phán thuế quan. Các biện pháp gia tăng sức mua, hoặc mở vị thế phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng tương lai có thể được cân nhắc vào các thời điểm trước khi các sự kiện trọng yếu diễn ra nhằm giảm thiểu mức tổn hại cho danh mục.

Còn theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco), sự điều chỉnh của thị trường đã khiến mặt bằng định giá nhiều cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với trước đây. Điều này mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng cho nhà đầu tư trung và dài hạn vào nhóm cổ phiếu bluechips, có mức định giá hợp lý, ít chịu ảnh hưởng bởi thuế quan quốc tế, sở hữu nền tảng tài chính ổn định và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, Agriseco cũng đánh giá triển vọng tăng trưởng tích cực của nhóm cổ phiếu đầu tư công, là một trong những trụ cột đóng vai trò then chốt trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Kỳ vọng đón nhận nhiều thông tin tích cực

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, khi hội tụ đủ các yếu tố về "chất" và "lượng", nhằm hướng đến mục tiêu nâng hạng cũng như thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn. Trước hết, nền tảng vĩ mô ổn định với định hướng tăng trưởng kinh tế bền vững là yếu tố then chốt, khi Chính phủ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao và hướng đến chiến lược tăng trưởng hai con số sau năm 2025.

Song song với đó, các cải cách thể chế cũng được đẩy mạnh, với hàng loạt luật và nghị định được sửa đổi, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho khu vực tư nhân và thị trường tài chính. Những cải cách này giúp nâng cao hiệu quả vận hành và tăng sức hút với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thị trường cũng được cải tổ về mặt kỹ thuật, từ tăng cường minh bạch, giám sát giao dịch nội gián, đến bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư cá nhân.

Chia sẻ tại tọa đàm mới đây, ông Nguyễn Mạnh Việt - Giám đốc cao cấp phân tích đầu tư của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cho rằng, nội tại kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng như mặt bằng lãi suất vẫn đang được duy trì ở mức thấp, Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ trụ cột đầu tư công và định giá thị trường chứng khoán ở mức hấp dẫn. Đây sẽ là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán trong năm.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, thông tin về kết quả đàm phán thuế quan giữa Việt Nam với Mỹ sẽ là yếu tố có tác động nhiều đến nhà đầu tư. Việc Hệ thống KRX đi vào vận hành ổn định cũng mang lại làn gió mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoài ra những thông tin kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, những thông tin từ vĩ mô, vi mô của Việt Nam mang tính tích cực sẽ là những yếu tố tác động tới thị trường.

Theo ông Phương, các yếu tố sẽ đan xen nhau liên tục trong thời gian tới và sẽ tác động đến thị trường chứng khoán, đến hành vi của nhà đầu tư. Khác với mọi năm, thị trường chứng khoán tháng 3, 4 năm nay điều chỉnh giảm khá mạnh đặc biệt trong tháng 4 do đó định giá của thị trường đang tới vào vùng rất hợp lý cho nhà đầu tư giải ngân.

“Thời gian tới chúng ta kỳ vọng sẽ đón chờ nhiều thông tin tích cực đó chính là động lực cho nhà đầu tư không “Sell in May and go away” - bán chứng khoán tháng 5 và đi chơi mà tích cực tham gia vào thị trường ít nhất cho mục tiêu đầu tư dài hạn” - ông Phương nói./.