Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tích cực trong quý đầu năm Theo số liệu từ VNDIRECT, đến ngày 27/4/2022, có 529 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, tương ứng với 30,7% tổng số cổ phiếu và 20,7% tổng vốn hóa toàn thị trường. Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận của các công ty này tăng lần lượt 31,5% và 68,1% so với cùng kỳ (so với cùng kỳ) trong quý I/2022. Nhóm vốn hóa lớn có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất là 81,3% so với cùng kỳ trong quý I/2022, vượt trội so với nhóm vốn hóa trung bình và nhóm vốn hóa nhỏ, có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng lần lượt là 45,4% so với cùng kỳ và 23,4% so với cùng kỳ. Cũng tính đến ngày 27/4, chỉ có 7 ngành có tỷ lệ doanh nghiệp công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2022 cao hơn 40% (theo tỷ trọng vốn hóa) và tất cả đều có mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong quý I/2022.