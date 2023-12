Thị trường chứng khoán: Sức mạnh dòng tiền nội có thể giúp VN-Index hướng tới mốc mới?

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (4-8/12) diễn biến tương đối tích cực. Chỉ số VN-Index tăng khá tốt và cho thấy khá chắc chắn khi “test” lại ngưỡng 1.100 điểm thêm một lần nữa. Điểm nhấn của thị trường là dòng tiền khối nội đã thể hiện sức mạnh khi thanh khoản tăng mạnh và “cân hết” lượng bán ròng kỷ lục của khối ngoại kể từ đầu năm. Sức mạnh của dòng tiền nội đang tạo ra kỳ vọng sẽ giúp chỉ số VN-Index hướng tới một mốc mới cao hơn.

Thị trường chứng khoán trong nước có một tuần giao dịch khởi sắc hơn hẳn và nối dài tuần thứ 2 tăng điểm liên tiếp trong chuỗi tăng 4/6 tuần vừa qua kể từ khi xác lập đáy ở đầu tuần tháng 11. Chỉ số VN-Index tuần này tăng khá, nhưng điểm nhấn nằm ở thanh khoản, với sức mạnh của dòng tiền nội đã lấn át áp lực bán ròng rất lớn của khối ngoại.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index tăng +22,28 điểm, tương đương tăng +2,02%, đóng cửa ở 1.124,44 điểm. Lực tăng của chỉ số được hỗ trợ khá tốt từ nhiều nhóm cổ phiếu. Mức tăng tốt nhất trong tuần vừa qua thuộc về nhóm cổ phiếu có vốn hóa trung bình với +2,68%. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng có tuần tăng thứ 2 liên tiếp với +2,3%. Nhóm VN30 cũng có một tuần tăng mạnh trong 6 tuần vừa qua, với mức tăng +2,25%.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-INDEX có diễn biến tương tự tích lũy ở vùng giá trung bình quanh 225 điểm. Kết tuần HNX-Index tăng +2,18% so với tuần trước lên mức 231,20 điểm. Trong khi đó, chỉ số UPCOM-Indextăng nhẹ +0,6%, đóng cửa tại 85,71 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán tăng rất mạnh trọng tuần, tăng +61% so với tuần trước, đạt 24.203 tỷ đồng, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng tăng +65,3% lên mức 22.162 tỷ đồng. Tuần vừa qua cũng là tuần có mức thanh khoản cao nhất trong vòng 11 tuần trở lại đây.

Nhiều nhóm ngành cũng tăng tốt trong tuần qua, nhưng sự phân hóa đã xuất hiện. Nhóm cổ phiếu ngân hàng sau giai đoạn có diễn biến kém tích cực so với nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình cũng có tuần giao dịch tích cực, thanh khoản cải thiện với đa số tăng giá tốt. Nhiều mã nhóm ngân hàng hướng đến vùng đỉnh giá tháng 9/2023 như: LPB (+6,86%), BID (+6,35%), OCB (+5,62%), EIB (+4,37%), TCB (+4,03%)...

Trong khi đó nhóm cổ phiếu bất động sản phân hóa hơn, đa số vẫn có diễn biến tăng giá tích cực so với tuần trước. Theo đó, trong tuần có nhiều mã tăng giá tốt như L14 (+8,14%), DIG (+6,57%), NTL (+6,46%), PDR (+6,30%)... nhưng cũng có nhiều mã giảm không hề nhỏ: LDG (-12,17%), SJS (-5,22%),VHM (-3,06%)...

Các cổ phiếu dịch vụ tài chính cũng phân hóa, đa số chịu áp lực bán mạnh, nhất là trong phiên 7/12, tuy nhiên tính chung cả tuần vẫn nhiều mã vẫn tích cực với: HCM (+5,08%), VDS (+4,44%), TVS (+3,96%), VIX (+2,99%)...

Theo thống kê, thanh khoản tháng 12 cao hơn +16,67% so với tháng 11, tuy vậy thanh khoản bình quân kể từ đầu quý IV cho đến nay vẫn thấp hơn -20,3% so với mức bình quân ở quý III. Thanh khoản bình quân kể từ đầu năm đạt 17.853 tỷ đồng/phiên, giảm -13,2% so với mức bình quân năm 2022.

Khối ngoại bán ròng 4.057 tỷ đồng trong tuần vừa qua, đây cũng là tuần bán ròng thứ 5 liên tiếp của khối ngoại và cũng là tuần có mức bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm. Lũy kế kể từ đầu năm, khối ngoại bán ròng với giá trị tương đối lớn với 17.098 tỷ đồng.

Mặc dù biến động mạnh trong phiên 7/12, nhưng nhìn chung tuần qua thị trường chứng khoán trong nước về cơ bản là tích cực. Thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ của một vài thông tin tích cực, trong đó, tiêu biểu là cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với khối ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh. Con số tăng trưởng tín dụng được dự báo khó đạt được chỉ tiêu 14,5%, nhưng nhiều khả năng sẽ tốt dần lên. Nếu các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp hiệu quả thì cũng tạo nền tăng trưởng cho năm 2024.

Bên cạnh đó, một số thông tin tích cực khác cũng đến từ phía ngành Ngân hàng như việc sẽ nghiên cứu và báo cáo Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; hay việc bơm trả tiền lại thị trường qua kênh tín phiếu đã ổn định trở lại…

Về các yếu tố nội tại của thị trường, điểm nhấn đáng để quan tâm nhất chính là dòng tiền nội. Tuần qua là một tuần bán ròng kỷ lục của khối ngoại, nhưng rõ ràng dòng tiền nội đang cho thấy sức mạnh rất tốt. Thanh khoản và điểm nhấn là sức mạnh dòng tiền nội đang tạo kỳ vọng cho thị trường duy trì đà tăng trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán trong và cả ngoài nước tuần tới (11-15/12) sẽ tập trung hướng tới các sự kiện quốc tế lớn. Trong khi giới đầu tư trên thế giới hướng về các cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2023 của một loạt các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là FED. Nhiều dự báo đang cho thấy khả năng cao FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Hiện đang có những dự báo khác nhau về thời điểm FED bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm 2024, song cũng chưa có gì cụ thể về mốc thời gian hay mức cắt giảm là bao nhiêu.

Trong khi đó, tuần tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12/12. Ngoài ra, các quỹ ETF sẽ tái cơ cấu danh mục cũng sẽ diễn ra trong tuần tới.

Về kỹ thuật, thị trường vẫn đang dao động trong vùng tích lũy với biên dưới ở vùng 1.075 điểm, biên trên ở vùng 1.125 - 1.130 điểm. Với thanh khoản đã quay lại ngưỡng “tỷ đô” cùng sự dẫn dắt từ nhóm cổ phiếu trụ, trong đó nổi bật là nhóm cổ phiếu ngân hàng, thị trường được kỳ vọng sẽ vượt đỉnh tháng 11 và hướng đến vùng mục tiêu 1.140 - 1.160 điểm trong tháng cuối năm.

Theo các chuyên gia của SHS, VN-Index hồi phục mạnh trong tuần qua và lấy lại ngưỡng hỗ trợ 1.100 điểm sau khi đã kiểm định lại trong 2 tuần trước đó, chốt tuần chỉ số này bứt phá ra khỏi mốc này và vận động tích cực để tạo ra nhịp tăng mới.

“Thị trường vẫn đang trong nhịp hồi phục thứ 2 sau nhịp giảm sâu và chúng tôi cho rằng thị trường sau hồi phục sẽ dần hình thành nền tích lũy mới. Trong ngắn hạn chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ sớm vượt qua ngưỡng cản gần quanh 1.130 điểm để hướng tới vùng 1.150 điểm” - chuyên gia của SHS dự báo./.