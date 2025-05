(TBTCO) - Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết yếu tố cung cầu và thời tiết đang tác động mạnh lên diễn biến giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Trên thị trường nông sản, giá ngô ghi nhận phiên phục hồi thứ hai trong khi giá kim loại cơ bản như đồng, quặng sắt… tiếp tục được hỗ trợ do nhu cầu yếu. Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, lực mua chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index tăng 0,7% lên mức 2.213 điểm.

Phiên 21/5, giá ngô tăng hơn 1,5%, lên 178 USD/tấn - đánh dấu phiên phục hồi thứ hai liên tiếp. Ảnh tư liệu

Lo ngại về mùa vụ hỗ trợ giá ngô và lúa mì tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, tâm lý tích cực tiếp tục lan tỏa khi toàn bộ 7 mặt hàng trong nhóm nông sản đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Nổi bật là giá ngô tăng mạnh hơn 1,5%, lên 178 USD/tấn, đánh dấu phiên phục hồi thứ hai liên tiếp. Đà tăng của giá ngô chủ yếu đến từ những lo ngại về tình hình nguồn cung khi mưa lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động gieo trồng.

Tại Mỹ, mưa lớn ở khu vực Midwest tuần này giúp cải thiện điều kiện tại các vùng khô hạn phía tây, nhưng lại gây khó khăn cho tiến độ gieo trồng ở các bang phía nam và đông, thậm chí có nơi phải gieo lại. Dù vậy, chiến dịch gieo trồng nhìn chung vẫn thuận lợi với dự báo thời tiết tuần tới cho thấy sự cân bằng giữa mưa và nắng. Tuy nhiên, tình trạng mưa kéo dài vẫn khiến thị trường thận trọng hơn về rủi ro sản lượng niên vụ mới.

Bên cạnh đó, báo cáo hằng tuần của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng ethanol phục hồi 1-2% và tồn kho giảm tương ứng, trong bối cảnh nhu cầu ethanol tăng cao. Điều này giúp duy trì biên lợi nhuận sản xuất ở mức tốt, qua đó hỗ trợ giá ngô khi phần lớn ngô niên vụ 2024-2025 của Mỹ được sử dụng cho sản xuất nhiên liệu sinh học.

Trong khi đó, giá lúa mì bật tăng mạnh hơn 3% trong phiên hôm qua, dẫn dắt đà phục hồi của toàn bộ nhóm nông sản. Tại Mỹ, báo cáo Tiến độ mùa vụ mới nhất cho thấy tỉ lệ lúa mì vụ đông đạt chất lượng tốt/tuyệt vời ở mức 52%, tăng nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn mức kỳ vọng thị trường là 54%. Trong khi đó, vùng Rostov – khu vực sản xuất ngũ cốc lớn nhất của Nga đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do sương giá mùa xuân gây thiệt hại cho cây trồng, làm dấy lên lo ngại về sản lượng tại quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang đối mặt với thời tiết khô nóng và hạn hán nghiêm trọng tại các vùng trồng lúa mì trọng điểm như Hà Nam, Thiểm Tây và Sơn Tây. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo các đợt gió nóng, khô có thể ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất và chất lượng lúa mì, khiến nước này có thể phải tăng nhập khẩu để bảo đảm nguồn cung nội địa. Những yếu tố bất lợi về thời tiết và sản lượng tại các quốc gia chủ chốt đã hỗ trợ mạnh cho giá lúa mì, giúp mặt hàng này tăng vọt trong phiên giao dịch vừa qua.

Thị trường kim loại diễn biến phân hóa

Theo ghi nhận của MXV, thị trường kim loại tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Trong khi nhóm kim loại quý bật tăng mạnh nhờ nhu cầu trú ẩn và lo ngại thiếu hụt nguồn cung, các kim loại cơ bản lại chịu sức ép từ nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Chốt phiên, giá bạc tăng 2,05% lên 33,17 USD/ounce, còn bạch kim vọt 4,92% lên 1.055,4 USD/ounce, nâng mức tăng từ đầu năm lên 16%.

MXV cho rằng việc Moody’s hạ bậc tín nhiệm nợ Mỹ đã hỗ trợ ngắn hạn cho diễn biến giá kim loại quý như bạc. Trong các phiên giao dịch tới, thị trường sẽ quay tập trung trở lại các vấn đề tài khóa và nợ công của Mỹ khiến tâm lý thị trường còn nhiều thận trọng, từ đó kích thích nhu cầu trú ẩn an toàn đối với bạc.

Đáng chú ý, bạch kim còn được hỗ trợ mạnh bởi nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Dự báo cả năm 2025, thị trường bạch kim sẽ tiếp tục thiếu hụt với mức thâm hụt 966.000 ounce, chủ yếu do nguồn cung toàn cầu xuống thấp nhất trong 5 năm và nhu cầu đầu tư, trang sức phục hồi mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, giá kim loại cơ bản vẫn chịu nhiều sức ép do triển vọng tiêu thụ yếu đi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn. Giá quặng sắt tiếp tục trượt nhẹ 0,05%, lùi về mức 99,4 USD/tấn.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng thép thô trong tháng 4 chỉ đạt 86,02 triệu tấn, giảm 7% so với tháng trước, tương đương mức giảm 6,82 triệu tấn. Điều này cho thấy nhu cầu đối với các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt đang suy yếu rõ rệt. Tuy nhiên, đà giảm được kìm hãm khi tổng khối lượng quặng sắt xuất khẩu qua cảng Port Hedland (Australia) – một trong những cảng xuất khẩu lớn nhất thế giới trong tháng 4 đạt 46,7 triệu tấn, giảm 7,8% so với tháng 3 và giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nguồn cung cũng đang có dấu hiệu thu hẹp.