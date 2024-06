(TBTCO) - Sáng 2/6, trong chương trình công tác tại Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đốc thúc dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đốc thúc dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) - Ảnh: Nhật Bắc

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện; Thủ tướng Chính phủ cũng đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc triển khai nhiều công trình, dự án nguồn điện, lưới điện.

Nhu cầu tiêu thụ điện cả nước trong thời gian mùa khô năm 2024 được dự báo tăng trưởng rất cao và vừa qua, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt 1 tỷ kWh, song cung ứng điện toàn hệ thống đến nay đã được thực hiện tốt, đảm bảo đủ nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của cả nước.

Thời gian tới, theo Bộ Công Thương, hệ thống điện quốc gia về cơ bản sẽ đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu của nhân dân trong hầu hết thời gian trong năm 2024, song Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện.

Trong đó, với dự án đường dây 500 kV mạch 3, Thủ tướng đã chủ trì nhiều cuộc họp, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc nhiều lần tại hiện trường với yêu cầu dứt khoát hoàn thành dự án, đóng điện vào ngày 30/6/2024.

Huy động sức mạnh tổng lực để hoàn thành dự án 500 kV mạch 3

Lần này tại Quảng Bình, Thủ tướng đã tới thăm kiểm tra, đôn đốc và tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường, tại vị trí cột đầu tiên và cột thứ 2 của toàn dự án.

Biểu dương nỗ lực, cố gắng của các chủ thể liên quan, tinh thần làm việc hăng say của cán bộ, công nhân, người lao động, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung cao độ triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", làm việc cả ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết…; song cần tính toán thi công hợp lý, phù hợp thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung, bảo đảm khả năng tái tạo sức lao động và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực sẵn có, hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại bảo đảm thuận tiện, vệ sinh, an toàn, sức khỏe cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động, nhất là các lực lượng mới được huy động.

Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn các địa phương có đường dây đi qua phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động lực lượng đoàn viên thanh niên các cấp, phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ Việt Nam, thực hiện "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" tổ chức lao động công ích, tham gia các phần việc như kéo dây, vận chuyển nguyên vật liệu…

Thủ tướng cũng yêu cầu EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) chỉ huy các lực lượng, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, hiệu quả, tránh chồng chéo; thường xuyên kiểm tra, giám sát trên công trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; phối hợp tốt với chính quyền và công an địa phương các cấp làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên các địa bàn thi công; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

Thủ tướng tặng quà cho cán bộ, người lao động trên công trường thi công đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối bao gồm 4 dự án thành phần, có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng, do EVNNPT thuộc EVN làm chủ đầu tư.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500 kV Bắc - Trung, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Đồng thời, các dự án góp phần giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tính đến hết ngày 31/5/2024, toàn tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã hoàn thành 1.177/1.177 vị trí móng. Toàn tuyến đã bàn giao 775/1.177 cột thép; hoàn thành lắp dựng và đang lắp dựng 748/1.177 cột; hoàn thành và đang kéo dây 41/513 khoảng néo. Mặt bằng dự án cơ bản được bàn giao cho nhà thầu để tổ chức dựng cột và kéo dây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVN đã phát động phong trào thi đua 120 ngày về đích với tinh thần thi đua 5 nhất: "Tiến độ nhanh nhất, Chất lượng tốt nhất, An toàn-tiết kiệm nhất, Sáng tạo nhất và Chăm lo đời sống tốt nhất".

Trong 30 ngày còn lại trong tháng 6 của dự án, EVN/EVNNPT sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị sớm đưa đến công trường. Cùng với đó chỉ đạo các nhà thầu thi công tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, chỉ bàn làm, không bàn lùi với quyết tâm hoàn thành thi công dựng cột, kéo dây ngày 20/6/2024; hoàn thành nghiệm thu và đóng điện trước ngày 30/6/2024.

EVN đã huy động tối đa nhân lực từ các đơn vị khác trong EVN (thêm hơn 2.500 người) tham gia thi công cho dự án đường dây mạch 3 (các công ty truyền tải điện 1, 2, 3, 4, và 5 Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, TP. Hà Nội và TPHCM). Tập đoàn Viettel đã cử 8 tổ đội với 160 người tham gia phục vụ dựng cột, kéo dây.

Mới nhất, chiều ngày 1/6, Trung ương Đoàn và EVN đã có buổi làm việc về phối hợp, hỗ trợ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Rút ngắn tiến độ phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện 2 được giao đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng lại kế hoạch, phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công để phát điện vào dịp 2/9/2025, kỷ niệm 80 năm thành lập nước

Với tổng mức đầu tư dự án là 41.130 tỷ đồng, nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 48,6 ha tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Dự án gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kWh.

Dự án khởi công vào tháng 12/2021 và dự kiến phát điện tổ máy 1 vào đầu năm 2026. Đến cuối tháng 4 vừa qua, tiến độ tổng thể dự án đạt gần 60%.

Trên công trường, Thủ tướng yêu cầu xây dựng lại kế hoạch, phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công để phát điện vào dịp 2/9/2025, kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, sử dụng than trong nước và nguồn than từ Lào để giảm chi phí vận chuyển, phương án nào rẻ nhất, hiệu quả nhất thì làm.

Trao đổi với đại diện nhà thầu Hyundai của dự án, Thủ tướng đề nghị Hyundai đẩy mạnh đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, đóng góp vào quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp thời gian qua. Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư./.