(TBTCO) - Sáng sớm 27/9, trước diễn biến khó lường của bão số 4 (có tên quốc tế là bão Noru), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai công tác ứng phó với siêu bão này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn ứng phó cơn bão số 4.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ kết hợp trực tuyến với điểm cầu UBND 8 tỉnh, thành phố; 88 quận, huyện, thị xã; 1.155 xã, phường các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên dự báo có bão đổ bộ và ảnh hưởng hoàn lưu sau bão.

Dự cuộc họp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng bị ảnh hưởng do cơn bão số 4 Noru, đặc biệt là người già, học sinh, khách du lịch và người yếu thế.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, bão Noru được cho là siêu bão, gió giật lên tới cấp 17 đang tiến vào miền Trung Việt Nam. Ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 855/CĐ-TTg yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Bão đổ bộ ngoài gió lốc xoáy còn có mưa to do hoàn lưu sau bão. Do đó, ngoài chống bão còn phải chống sạt lở, lũ lụt do mưa sau bão.

Cuộc họp này Chính phủ tổ chức trực tuyến xuống tới xã, phường vì đây chính là cấp gần dân nhất, trực tiếp thực hiện các biện pháp phòng, chống bão, mưa lũ để rà soát công tác phòng, chống bão, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân ngay từ khi bão chưa đổ bộ.

Theo đó, rà soát công tác kêu gọi ngư dân, tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản vào nơi tránh trú an toàn; đảm bảo an toàn lòng bè nuôi trồng thủy sản; các sinh kế của người dân; an toàn cho học sinh, khách du lịch; bảo vệ các di sản, nhất là di sản thế giới như phố cổ Hội An, cố đô Huế; bảo vệ các công trình hạ tầng, kinh tế... nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ.