Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Dấu ấn trong lịch sử lập hiến, lập pháp của Quốc hội

Trung tâm tài chính quốc tế: Ưu đãi vượt trội gắn với kiểm soát rủi ro Trước phiên bế mạc, sáng 27/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với tỷ lệ đại biểu tán thành cao. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, các cơ chế, chính sách tại dự thảo nghị quyết có tính đột phá, cạnh tranh. Trong đó, chính sách thuế, đất đai, hạ tầng nhân lực, bảo hiểm đã vượt trội so với một số trung tâm tài chính quốc tế khác. Một số chính sách tiệm cận với thông lệ quốc tế như là mô hình quản lý, ngôn ngữ xuất nhập cảnh, kế toán, lao động, fintech và sandbox. Một số chính sách có lộ trình mở cửa có kiểm soát điều chỉnh dần như là ngoại hối, giải quyết tranh chấp. Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và xuất phát từ chủ trương phát triển trung tâm tài chính toàn diện, chiến lược, căn cứ trên tiềm năng, lợi thế từng địa phương, Chính phủ đã báo cáo và Bộ Chính trị đồng ý về việc thành lập một trung tâm tài chính đặt tại 2 địa phương là TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng, có sự phân công chức năng và định hướng rõ ràng. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, yêu cầu của việc xây dựng Trung tâm tài chính là phải có chính sách đặc thù vượt trội, tiệm cận thông lệ quốc tế nhưng phải đi kèm với cơ chế kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống. Do đó, đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các thành viên trung tâm tài chính, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của trung tâm tài chính. Quá trình thực hiện, Chính phủ sẽ tổng kết và có kiến nghị về mở rộng đối tượng và phạm vi điều chỉnh nếu điều kiện cho phép. Liên quan đến các chính sách đặc thù và cơ chế quản lý rủi ro, Bộ trưởng nêu rõ, việc xây dựng các chính sách ưu đãi tại dự thảo Nghị quyết đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, được áp dụng cơ chế đặc thù vượt trội cạnh tranh nhưng phải kèm theo các cơ chế giám sát, quản lý rủi ro. Chính phủ cũng đã nhận thức về một số rủi ro tiềm ẩn có thể bị lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, đầu cơ thổi giá. Do đó, các nghị định hướng dẫn Nghị quyết sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, thiết chế giám sát chặt chẽ, minh bạch, có hệ thống theo chuẩn mực quốc tế để kiểm soát các giao dịch hoạt động.