TP. Hồ Chí Minh: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ

(TBTCO) - Tối 28/9, tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức lễ đón bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC 2.5) hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Nam Xu-đăng về nước.

Tham dự lễ đón có Thiếu tướng Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; bà Sarah Leslie Lockhart Hooper - Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị; đồng đội, đồng nghiệp và người thân của cán bộ, nhân viên BVDC 2.5.

Lễ đón diễn ra tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Lạc

BVDC 2.5 đã thu dung khám và điều trị được gần 2.400 ca bệnh. Nhiều ca bệnh nội khoa nặng như: sốc phản vệ, sốt rét ác tính, các tổn thương vết thương do tai nạn phức tạp cho các quân nhân của các nước cử quân công tác tại phái bộ; tổ chức vận chuyển đường không lên tuyến trên 15 ca, phẫu thuật thành công 27 ca, đặc biệt là thực hiện thành công ca nối vi phẫu thành công bó mạch thần kinh trụ và quay ở cẳng tay… Lần đầu tiên, BVDC 2.5 đã tổ chức thành công một hội nghị khoa học với sự tham gia của tất cả các đầu mối y tế tại Bentiu (cả dân sự và quân sự).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 triển khai đến địa bàn phái bộ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng, thực hiện nhiệm vụ từ tháng 7/2023 đến nay.

Bên cạnh đó, BVDC 2.5 đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, trang thiết bị; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều trị bệnh nhân và được chỉ huy phái bộ, chỉ huy căn cứ Bentiu và các đơn vị bạn đánh giá cao.

Các y bác sĩ của Việt Nam còn tổ chức huấn luyện y tế cho các đơn vị trên địa bàn trong chương trình huấn luyện của Phái bộ Liên hợp quốc tại Bentiu; phối hợp tốt với các cơ quan của phái bộ trong điều phối quân dân sự, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của Phái bộ Liên hợp quốc, người dân và chính quyền sở tại.

Các đại biểu cùng BVDC 2.5 thực hiện nghi thức Lễ chào cờ. Ảnh: Nguyễn Lạc

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, biểu dương, ghi nhận những thành tích 51 cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, tạo được dấu ấn tốt đẹp và gây được nhiều ấn tượng tốt trong lòng bàn bè quốc tế về một hình ảnh và đất nước con người Việt Nam tươi đẹp.

“Việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước, đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung và về quốc phòng an ninh nói riêng. Bên cạnh việc tích cực tham gia thảo luận, hoạch định chính sách liên quan đến hòa bình, an ninh quốc tế, đề cao việc tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, đấu tranh chống chạy đua vũ trang, giải trừ quân bị, ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, Việt Nam đã có những hoạt động cụ thể với việc cử sĩ quan quân đội và công an tới các nước có xung đột để trực tiếp tham gia vào các hoạt động nói trên” - Đại tá Mạc Đức Trọng chia sẻ./.