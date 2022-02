TP. Hồ Chí Minh: Rút giấy phép nếu phát hiện cửa hàng xăng dầu găm hàng chờ tăng giá

(TBTCO) - Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối chủ động về nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối. Đồng thời, các cơ sở dự trữ, cung ứng kịp thời theo tiến độ và kế hoạch cho các thương nhân nhượng quyền, tổng đại lý, đại lý, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung. Trường hợp phát hiện hành vi đầu cơ, tích trữ, găm hàng, các cơ sở này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu ở quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Không để đứt gãy nguồn cung

Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương cho biết, trước những thông tin khan hiếm nguồn cung trong thời gian tới, người kinh doanh có tâm lý hạn chế bán để chờ tăng giá. Về sức cầu, người sử dụng nhiều thấy nguy cơ giá tăng sẽ tăng cường thu mua, dự trữ... đặc biệt đối với các đơn vị sử dụng nhiều nhiên liệu như lĩnh vực vận tải đường thủy. Những yếu tố trên dẫn tới khó khăn chung trên toàn thị trường.

Theo đó, ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cùng với việc triển khai thực hiện hàng loạt các giải pháp được cho là mạnh và kịp thời nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, Sở Công thương đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND. TP. Thủ Đức, các quận, huyện cùng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục phối hợp, tăng cường, thực hiện các giải pháp quản lý các hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Theo đó, mục tiêu số một hiện nay là đảm bảo việc cung cấp xăng, dầu không bị gián đoạn.

“Cục Quản lý thị trường thành phố sẽ trực tiếp chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Hỗ trợ, cung cấp các thông tin liên quan để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh xăng dầu” - văn bản chỉ đạo khẩn của Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh nêu rõ.

Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, sẽ tăng cường công tác truyền thông, hỗ trợ, chỉ đạo, định hướng sau các buổi họp báo của TP. Hồ Chí Minh và qua thông tin cung cấp đột xuất từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về công tác quản lý, tình hình, diễn biến của thị trường, kiểm tra, kiếm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin với các hình thức phù hợp đến người dân trên địa bàn, đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về nguồn cung, giá cả xăng dầu, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật; các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm.

Lãnh đạo Sở Công thương cho biết, đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối chủ động về nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh dự trữ, cung ứng kịp thời theo tiến độ và kế hoạch cho các thương nhân nhượng quyền, tổng đại lý, đại lý, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung. Trường hợp phát hiện hành vi đầu cơ, tích trữ, găm hàng, các cơ sở này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời xăng dầu, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân; duy trì mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu; nghiêm cấm việc đóng cửa khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận bằng văn bản của Sở Công thương” - văn bản chỉ đạo của đơn vị này nêu rõ.

Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương cho biết: "Tất cả các trường hợp kiểm tra, nếu phát hiện cây xăng có dấu hiệu găm hàng, ngưng bán, chờ tăng giá… đều bị xử lý, kể cả rút giấy phép".

Mở cửa 24/24 giờ để phục vụ người tiêu dùng

Thông tin từ Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Công thương, công ty bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã điều chỉnh tăng giờ hoạt động đối với 71 điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố kể từ 16/2. Nội dung có kèm theo danh sách các điểm bán lẻ và khung giờ hoạt động cụ thể.

Theo nội dung này, sau khi áp dụng tăng giờ hoạt động, trong tổng số 71 cửa hàng bán lẻ hiện có của đơn vị này sẽ có 27 cửa hàng được mở bán cả ngày lẫn đêm (24/24 giờ), 23 cửa hàng mở bán với thời gian 17 giờ - 20 giờ/24 giờ mỗi ngày, còn lại từ 16 giờ/24 giờ trở xuống.

Việc điều chỉnh tăng thời gian hoạt động của các điểm bán sẽ áp dụng cho đến khi thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt, hoặc vẫn duy trì thời gian hoạt động như trên. Nếu nhu cầu hoạt động kinh doanh, đi lại tại TP. Hồ Chí Minh tăng cao, đơn vị này sẽ đẩy mạnh hơn hoạt động phân phối.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), với khung giờ mới này, tính trung bình mỗi cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ có 20 giờ mở bán mỗi ngày, tăng khoảng 4 giờ so với mức thấp điểm các tháng trước đó. Lý do dẫn đến việc điều chỉnh này, theo ông Hải, là do các hoạt động kinh doanh, đi lại và sản xuất của thành phố đã bắt đầu khôi phục; nhu cầu của người dân đối với mặt hàng xăng dầu tăng cao hơn, nên đơn vị quyết định tăng thêm thời gian bán hàng để đáp ứng nhu cầu này.

Một giải pháp quản lý khác đang được ngành Công thương thành phố tăng cường, đó là hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề và đột xuất. Chánh Thanh tra Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung cho biết, đơn vị này đang thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, nắm thông tin các sự việc phản ánh nếu có hoạt động bất thường, ngừng bán hàng của các đơn vị phân phối xăng dầu trên địa bàn.

Trước đó, thanh tra Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra các đơn vị phân phối lớn, cử lực lượng tỏa ra các quận, huyện để chụp ảnh, ghi hình tại nhiều cửa hàng xăng dầu.

Đến nay, thanh tra sở đã lập biên bản đối với 2 đơn vị, nguyên nhân dừng bán hàng được xác định do thiếu nhân viên. Cơ bản, các cửa hàng xăng dầu tại thành phố hoạt động bình thường, chưa phát hiện thêm hành vi vi phạm.

Theo kế hoạch kiểm tra, rà soát hoạt động của các hệ thống phân phối, cửa hàng xăng dầu sẽ tiếp tục thực hiện và dự kiến kéo dài tới tháng 5/2022.

Lãnh đạo Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, tại thời điểm này, tín hiệu tích cực là các doanh nghiệp chủ lực vẫn đảm bảo duy trì cung ứng đầy đủ, tăng cường nguồn hàng nhập khẩu và mặt hàng xăng dầu cũng đang trên tàu về, chuẩn bị cập cảng trong nước.