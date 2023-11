Tỷ lệ lạm phát tại Eurostat lần đầu tiên xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm

(TBTCO) - Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 17/11 công bố số liệu cho thấy, tỷ lệ lạm phát hàng năm của khu vực này đã giảm từ mức 4,3% trong tháng 9/2023 xuống còn 2,9% trong tháng 10/2023 - mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Người mua sắm tại một khu chợ ở Nice, Pháp. Ảnh: TL

Theo Eurostat, giá tiêu dùng trong tháng 10 vừa qua đã tăng 0,1% so với tháng trước đó. Với mức tăng chậm lại trong tháng 10, tỷ lệ lạm phát ở Eurozone lần đầu tiên trở lại dưới 3% kể từ mùa Hè năm 2021.

Lạm phát cơ bản, không kể giá năng lượng và lương thực biến động, cũng giảm. Lãi suất hàng năm cũng giảm từ mức 4,5% trong tháng 9 xuống 4,2% trong tháng 10 vừa qua.

Số liệu thống kê mới nhất cũng cho thấy giá năng lượng giảm 11,2% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá thực phẩm vẫn cao hơn đáng kể so với một năm trước đó, nhưng tỷ lệ lạm phát thực phẩm đã giảm dần từ 8,8% trong tháng 9 xuống 7,4% trong tháng 10. Giá dịch vụ cũng chỉ tăng chút ít so với tháng trước.

Trong khi đó, xu hướng lạm phát giữa các nước thành viên Eurozone vẫn khác nhau. Slovakia là nước ghi nhận tỷ lệ lạm phát hằng năm cao nhất, ở mức 7,8%. Trong khi đó, lạm phát của Đức giảm xuống 3,0% trong tháng 10 vừa qua - mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021.

Mặc dù lạm phát yếu hơn đáng kể, các nước vẫn cần nỗ lực vì mục tiêu lạm phát trung hạn 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ngân hàng này đã tăng lãi suất chủ chốt một cách đáng kể trong suốt năm qua để chống lạm phát cao, nhưng gần đây vẫn giữ nguyên lãi suất. Lạm phát Eurozone đạt đỉnh điểm 10,6% vào tháng 10/2022.

Trước đó, ECB nhận định lạm phát của Eurozone sẽ tiếp tục hạ nhiệt sau khi giảm mạnh vào tháng 10 vừa qua./.