(TBTCO) - Cơ quan Thống kê New Zealand (Stats NZ) ngày 3/8, cho biết tỷ lệ thất nghiệp của "xứ kiwi" trong quý II/2022 đạt 3,3%, cao hơn 0,1% so với quý trước, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp nhất trong lịch sử.

Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Christchurch, New Zealand.

Stats NZ nhận định nhờ các phản ứng hỗ trợ kịp thời của Chính phủ New Zealand đã giúp người lao động không bị ảnh hưởng trong suốt thời kỳ đại dịch COVID-19, hỗ trợ nền kinh tế nhanh chóng phục hồi và việc làm được đảm bảo.

Tuy nhiên, mặc dù có tỷ lệ thất nghiệp thấp, nhưng lạm phát của New Zealand hiện đang tăng nhanh hơn dự kiến, với lạm phát hàng năm trong quý II/2022 đạt 7,3%, tăng 0,4% so với quý trước. Điều này dẫn đến lạm phát tiền lương của New Zealand trong một năm, tính đến hết tháng 6/2022 đã tăng 3,4%. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ cuối năm 2008, nhưng vẫn thấp hơn gần một nửa so với lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI), được đo ở mức 7,3% trong tháng 6/2022.

Trước đó, Stats NZ cũng đã công bố số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý I/2022, ghi nhận mức giảm 0,2%, sau khi tăng 3% vào quý trước. Kết quả này nằm ngoài dự báo của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (ngân hàng trung ương nước này - RBNZ) và các chuyên gia kinh tế, khi trước đó RBNZ dự đoán GDP sẽ tăng 0,7% và các ngân hàng lớn như ANZ, BNZ và Westpac kỳ vọng một kết quả không đổi so quý cuối năm 2021.

Vào tuần trước, RBNZ quyết định tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, lên mức 2,5%, cao nhất kể từ năm 2016, và phát đi dấu hiệu sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thắt chặt tiền tệ, nhằm đưa lạm phát quay lại trong mục tiêu ổn định 2-3%.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng ANZ tại New Zealand, chuyên gia Sharon Zollner, dự đoán RBNZ sẽ tiếp tục tăng lãi suất theo tỷ lệ 0,5 điểm phần trăm, lần lượt trong ba tháng tới, đưa lãi suất lên mức đỉnh 4%.