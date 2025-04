Vé máy bay nhiều chặng hết chỗ, tàu hỏa và xe khách vẫn còn ghế trống dịp 30/4

(TBTCO) - Trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng vận tải khuyến nghị hành khách chủ động mua vé sớm, sắp xếp thời gian để đến đúng giờ và tránh tình trạng quá tải đi lại.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại cửa ra tàu bay tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: PV

Chỉ còn vài ngày nữa đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Đến nay, một số chuyến bay đến các địa điểm du lịch đã hết sạch vé. Trong khi đó, vé tàu hỏa và xe khách vẫn còn dồi dào.

Nhiều đường bay hết vé

Khảo sát qua các website bán vé của các hãng hàng không Việt Nam vào thời điểm sáng ngày 26/4 cho thấy trong ngày 29/4, Hà Nội-Phú Quốc, vé bay thẳng hạng ghế phổ thông và thương gia của Vietnam Airlines đã hết, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt giá lên tới 5,2 triệu đồng. Vietjet khai thác 4 chuyến bay nhưng cũng đã hết sạch vé mở bán.

Trên trục “bay vàng” Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines có giá vé thấp nhất 3,74 triệu đồng/chiều và một số chuyến đã hết vé, chỉ còn các chuyến bay ban đêm. Nếu khách chọn vé phổ thông đặc biệt, mức giá lên tới 5,36 triệu đồng.

Với Vietjet Air, từ khung giờ 10h15 đến 20h25 đã hết vé, các giờ khác giá vé từ 3,3-3,65 triệu đồng. Bamboo Airways có mức giá gần 4 triệu đồng nhưng chỉ còn một ghế còn lại.

Đường bay Hà Nội-Đà Nẵng, vé bay của Vietnam Airlines có 4/6 chuyến đã hết vé bán, giá vé các chuyến còn lại 2,5 triệu đồng nhưng số ghế còn lại cũng rất ít. Trong tổng số 13 chuyến của Vietjet chỉ còn đúng một chuyến còn vé bay, mức giá cũng lên tới 2,4 triệu đồng.

Chặng bay Hà Nội-Nha Trang, 2/3 chuyến bay của Vietnam Airlines đã bán sạch vé, chuyến còn lại mức giá cũng lên tới 3,74 triệu đồng. Vietjet có mức giá 3,66 triệu đồng.

Chiều về ngày 4/5, chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Vietnam Airlines và Bamboo Airways có giá 3,74 triệu đồng. Vietjet giá dao động từ 2,9-3,5 triệu đồng.

Đường bay Đà Nẵng-Hà Nội, Vietnam Airlines có mức giá gần 2,5 triệu đồng; Bamboo Airways hết vé bán và nếu muốn phải bay quá cảnh qua Thành phố Hồ Chí Minh sau đó nối chuyến ra Hà Nội và mức giá cũng lên tới 5,4 triệu đồng. Vietjet khai thác 14 chuyến nhưng chỉ còn 3 chuyến còn bán vé, mức giá thấp nhất là 2,4 triệu đồng và cao nhất lên tới 3,8 triệu đồng.

Chặng Cam Ranh-Hà Nội, hãng hàng không Vietjet đã hết sạch vé, Bamboo Airways không có chuyến bay khai thác vào ngày này. Nếu khách Vietnam Airlines sẽ phải chấp nhận bay thêm một điểm dừng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục nối chuyến tiếp ra Hà Nội, mức giá dao động từ 4,8-7,1 triệu đồng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng hơn 610.000 chỗ, tương đương hơn 3.200 chuyến bay nội địa, tăng lần lượt 35% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các hãng hàng không bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận chuyển của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo dự báo của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng dự kiến tăng cao cả quốc nội và quốc tế.

Trong đó, ngày cao nhất dự kiến phục vụ 108.000 lượt khách (có 44.000 khách quốc tế và 64.000 khách quốc nội), tăng 22% so với thường lệ, tăng 25% so với cùng kỳ; 602 lượt chuyến bay (trong đó 277 chuyến quốc tế, 325 chuyến quốc nội), tăng 12% so với thường lệ, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin thêm, dịp nghỉ lễ này, các hãng bay dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay nội địa (685 chuyến/ngày), tăng 24% so với khi chưa tăng chuyến. Số lượng ghế cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng 20%.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp lễ lớn, Cục Hàng không Việt Nam đã có đề nghị các hãng kịp thời bổ sung chuyến bay trên đường bay có nhu cầu cao, tăng cường khai thác vào các khung giờ thấp điểm, khung giờ đêm.

Vé tàu hỏa, xe khách còn nhiều

Dự kiến lượng khách đi lại dịp 30/4-1/5 tại Bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình tăng khoảng 300-350% so với ngày thường. Ảnh: Việt Hùng

Khảo giá vé trên trang bán vé tàu online, giá tăng nhẹ, từ 2-4% so với cùng kỳ năm 2024 tùy từng tàu và cự ly di chuyển của hành khách. Tuy nhiên, lượng vé còn dồi dào và nhiều chỗ trống.

Đơn cử, tuyến tàu hỏa Hà Nội-Đồng Hới, vé ghế ngồi dao động trên dưới 590.000 đồng, vé giường nằm dao động trên dưới 1 triệu đồng. Tuyến tàu hỏa Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang, vé ghế ngồi dao động 500.000 đồng, vé giường nằm dao động 900.000 đồng. Ngoài ra, còn số lượng vé chặng dài, khách có thể mua để đi chặng ngắn nhưng với giá cao hơn do phụ thu chặng dài.

Hành khách tập trung mua vé đi tàu các ngày 29-30/4 tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn đến các điểm du lịch. Chiều về, hành khách chủ yếu đi tàu các ngày 3-4/5 để về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các ngày khác trong dịp lễ hiện vẫn còn vé. Nếu nhu cầu tăng, đường sắt tiếp tục tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa.

Ngoài việc tăng cường các lượt xe, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng sẽ xử lý nghiêm những hành vi thu giá vé trái quy định, chèn ép khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Với xe khách, tuyến Hà Nội-Điện Biên, đại diện nhà xe Hải Vân thông tin hầu hết vé xe đi Điện Biên dịp này đã bán hết. Giá vé cũng không biến động so với ngày thường, từ 410.000- 650.000 đồng tuỳ từng loại xe. Chặng Hà Nội-Nghệ An/Hà Tĩnh từ 300.000-460.000 đồng, tuỳ từng loại xe.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã đưa ra kế hoạch tăng cường 625 lượt xe cho các bến. Cụ thể, Bến xe Giáp Bát tăng cường 262 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 83 xe và Bến xe Mỹ Đình là 280 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của luồng hành khách.

“Dự kiến lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều 29-30/4 tại Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình khoảng 20.000-22.000 lượt/ngày (tăng khoảng 300-350% so với ngày thường), Bến xe Gia Lâm đón khoảng 8.000 lượt khách/ngày (tăng khoảng 300% so với ngày thường”, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội nói.

Đại diện Bến xe Nước Ngầm cho biết dịp này lượng khách dự kiến tăng đến 125-140% so với ngày thường, tập trung đông vào ngày 29-30/4 đi các tỉnh: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng vận tải khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian để có mức giá vé phù hợp với túi tiền đồng thời có kế hoạch đến sớm, tránh tình trạng quá tải, không mang theo các vật phẩm bị cấm vận chuyển như chất dễ cháy nổ, vũ khí…/.