Vì sao giá thép quay đầu giảm mạnh?

Trong bối cảnh hàng loạt các mặt hàng tiêu dùng có xu hướng tăng giá do lực đẩy của giá xăng trong nước đã chạm ngưỡng 30.000 lít trong qua, thì giá sắt thép trong nước đồng loạt hạ nhiệt 300.000-920.000 đồng/tấn. Vậy đâu là nguyên nhân giá mặt hàng này quay đầu giảm mạnh...

Nhiều doanh nghiệp đồng loạt giảm giá thép sau thời gian tăng nóng

Thị trường trong tuần qua ghi nhận tín hiệu tích cực của việc nhiều công ty thép thông báo điều chỉnh giá bán sau 7 lần tăng giá từ cuối năm 2021 đến nay.

Cụ thể, tại miền Bắc, thương hiệu thép Việt Đức điều chỉnh giảm 310.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và giảm 300.000 đồng/tấn đối với thép thanh vằn D10 CB300. Mức giá của hai sản phẩm này hiện lần lượt là 18,57 triệu đồng/tấn và 18,88 triệu đồng/tấn.

Bên cạnh đó, tại miền Trung, thép Việt Đức giảm 910.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và giảm 920.000 đồng/tấn đối với thép thanh vằn D10 CB300. Mức giá mới lần lượt là 18,88 triệu đồng/tấn và 19,18 triệu đồng/tấn. Đây là doanh nghiệp có mức giảm giá thép mạnh nhất.

Một số thương hiệu lớn như Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên, thép Kyoei... cũng thông báo điều chỉnh giá bán trên phạm vi toàn quốc đối với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây từ 300.000 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

Giá sắt thép hạ nhiệt tín hiệu tích cực cho hoạt động đầu tư xây dựng. Ảnh: TL

Lý giải nguyên nhân hạ nhiệt, theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam Trần Tuấn Dương là do từ đầu tháng 5/2022 đến nay giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào trên các sàn giao dịch quốc tế xu hướng đi xuống. Điển hình tại thị trường miền Trung, thép Việt Đức giảm 910.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và giảm 920.000 đồng/tấn đối với thép thanh vằn D10 CB300, mức giá mới lần lượt là 18,88 triệu đồng/tấn và 19,18 triệu đồng/tấn.

Theo số liệu của VSA, hiện giá các nguyên liệu đầu vào đồng loạt giảm so với tháng 3. Cụ thể, giá quặng sắt ngày 8/4 giao dịch ở mức 155 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giảm khoảng 1,5 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 3. Theo đó, mức giá này giảm khoảng 55-57 USD/tấn so với mức giá cao nhất được ghi nhận hồi đầu tháng 5/2021 (tương đương 210-212 USD/tấn). Giá nguyên liệu than mỡ luyện cốc được ghi nhận giảm mạnh. Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia ngày 8/4 giao dịch ở mức 359,5 USD/tấn FOB, giảm mạnh so với đầu tháng 3.

Bên cạnh nguyên nhân nguyên liệu đầu vào cho sản xuất giảm báo cáo của VSA cho thấy, nguồn cung khá dồi dào; sản xuất thép thành phẩm 4 tháng đầu năm đạt 11,43 triệu tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 10,55 triệu tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,45 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn, đưa sản lượng tiêu thụ thép tăng mạnh, nhiều khả năng tác động lên giá thép.

Vẫn cần đẩy mạnh giải pháp kiểm soát, bình ổn giá thép

Trước động thái giá thép bất ngờ giảm mạnh trong tuần qua, các chuyên gia kinh tế có chung nhận định, ngoài việc do giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào trên các sàn giao dịch quốc tế có xu hướng đi xuống thì thời gian qua, Bộ Công thương đã tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn, xử lý kịp thời hiện tượng đầu cơ, thao túng tăng giá thép trên thị trường ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, ý kiến của các chuyên gia kinh tế cho rằng, thời gian tới hoạt động đầu tư công tăng và nhu cầu xây dựng phục hồi cộng với nguồn cung nguyên liệu chịu ảnh hưởng nhất định của xung đột Nga - Ukraine, giá thép có khả năng lại được điều chỉnh tăng. Do đó, các biện pháp của cơ quan nhà nước trong việc kiểm soát và bình ổn giá mặt hàng chiến lược này là rất cần thiết, trong bối cảnh hoạt động kinh tế đâu tư đang phục hồi sau dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, cơ quan thuộc bộ nghiên cứu rà soát và thực hiện việc xây dựng các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp tục theo dõi và xử lý kịp thời việc chống bán phá giá một số sản phẩm thép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng như đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá của các nước đối với mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất thép.

Đặc biệt là các cơ quan chức năng nhà nước của Bộ Công thương tăng cường công tác quản lý thị trường để ngăn chặn, xử lý kịp thời những hiện tượng đầu cơ tăng giá thép, thao túng giá thép trên thị trường, gian lận thương mại làm thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Những hoạt động này là giải pháp quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp bình ổn giá bán mặt hàng sắt thép./.