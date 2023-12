Vì sao khối ngoại có tuần bán ròng kỷ lục kể từ đầu năm?

(TBTCO) - Khối ngoại đã tiếp tục chuỗi bán ròng trong tuần qua với giá trị bán ròng kỷ lục kể từ đầu năm. Khối ngoại bán ròng liên tiếp thời gian qua có thể bắt nguồn từ động thái chốt lời cuối năm và sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng mạnh thời gian gần đây thì điểm sáng là sự cải thiện của dòng tiền nội.

Đây là chia sẻ về diễn biến dòng tiền khối ngoại và khối nội trên thị trường chứng khoán của ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Vĩ mô và chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT.

Lũy kế kể từ đầu năm, khối ngoại bán ròng giá trị tương đối lớn với 17.098 tỷ đồng.

PV: Khối ngoại bán ròng rất mạnh trong tuần vừa qua và cũng là tuần có khối lượng bán ròng lớn nhất kể từ đầu năm. Ông có đánh giá gì về thị trường chứng khoán tuần qua và lý giải gì về việc khối ngoại bán ròng liên tục thời gian qua?

Ông Đinh Quang Hinh: Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua nhận được một số thông tin vĩ mô và doanh nghiệp tương đối tích cực. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index đã cải thiện nhẹ khi kết tuần với 1.124,44 điểm, tương đương mức tăng +2,02%. Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng tăng điểm, khi chỉ số HNX-Index ghi nhận mức tăng +2,18% lên 231,2 điểm và chỉ số UPCoM-Index tăng nhẹ +0,6% để đóng cửa tại 85,71 điểm.

Khối ngoại bán ròng 4.057 tỷ đồng trong tuần vừa qua, đây cũng là tuần bán ròng thứ 5 liên tiếp của khối ngoại và cũng là tuần có mức bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm. Lũy kế kể từ đầu năm, khối ngoại bán ròng giá trị tương đối lớn với 17.098 tỷ đồng.

Trong tuần, các cổ phiếu BID (+6,4%), BCM (+11,7%), MSN (+7,6%) là các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt đà hồi phục của chỉ số, trong khi ngược lại, nhóm cổ phiếu VHM (-3,1%), VJC (-1,1%) và PNJ (-2,1%) gây áp lực lên chỉ số chung.

Thanh khoản thị trường chứng khoán trong tuần tăng mạnh, với mức +60% so với tuần kế trước, đạt 24.237 tỷ đồng/phiên. Điều này thể hiện sự lạc quan của thị trường khi nhà đầu tư giao dịch sôi động trở lại.

Tuy nhiên, cũng trong tuần, thị trường chứng khoán trong nước đã chứng kiến lực bán ròng nổi bật của khối ngoại với tổng giá trị 4.057 tỷ đồng trên cả ba sàn. Theo đó, khối ngoại bán ròng 3.954 tỷ đồng (+461% so với tuần trước) trên HOSE, 73 tỷ đồng (+523% so với tuần trước) trên HNX và 30 tỷ đồng (-7% so với tuần trước) trên UPCoM.

Chúng tôi cho rằng, khối ngoại bán ròng liên tiếp thời gian qua có thể bắt nguồn từ động thái chốt lời cuối năm và sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu.

PV: Ông đánh giá thế nào về dòng tiền nội trong bối cảnh hiện nay?

Ông Đinh Quang Hinh Mặc dù chứng kiến những phiên rung lắc mạnh, nhìn chung thị trường chứng khoán trong nước vẫn đang duy trì xu hướng tích lũy và đi lên một cách từ từ. Dòng tiền có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu để giữ nhịp và duy trì sự hứng khởi cho thị trường.

Ông Đinh Quang Hinh: Mặc dù chứng kiến những phiên rung lắc mạnh, nhìn chung thị trường chứng khoán trong nước vẫn đang duy trì xu hướng tích lũy và đi lên một cách từ từ. Dòng tiền có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu để giữ nhịp và duy trì sự hứng khởi cho thị trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng mạnh thời gian gần đây thì điểm sáng là sự cải thiện của dòng tiền nội trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước hoàn thành việc bơm trả toàn bộ lượng tiền rút ròng khỏi hệ thống (đáo hạn hết lượng tín phiếu đã phát hành trước đó). Với ưu tiên của Chính phủ hiện nay là tập trung cho “tăng trưởng kinh tế” thì thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ tiếp tục được hưởng lợi.

Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì các buổi họp nhằm tháo gỡ khó khăn cho tăng trưởng, khơi thông dòng vốn tín dụng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu đẩy mạnh hơn tín dụng nhằm cung ứng vốn cho nền kinh tế, xem xét hoãn Thông tư 02 và giảm hơn nữa mặt bằng lãi suất cho vay. Những chính sách này nếu được thực hiện quyết liệt sẽ góp phần cải thiện bức tranh tín dụng và tăng trưởng của nền kinh tế và qua đó tác động tích cực tới thị trường chứng khoán.

PV: Ông dự báo thế nào về xu hướng của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn? Đâu là khuyến nghị dành cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện nay?

Ông Đinh Quanh Hinh: Trong bối cảnh vĩ mô và thị trường hiện nay, chúng tôi duy trì dự báo và cho rằng, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục xu hướng tích lũy và đi lên từ từ nhằm hướng tới vùng kháng cự 1.140 - 1.150 điểm trong những tuần cuối tháng 12.

Tuy vậy, xen kẽ trong xu hướng đi lên của thị trường sẽ xuất hiện những phiên rung lắc, do đó nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải và chưa nên sử dụng đòn bẩy ở thời điểm này khi xu hướng tăng mạnh chưa được thiết lập.

Nhà đầu tư có thể xem xét ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu thuộc nhóm ngành có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV như nhóm xuất khẩu (thép, đồ gỗ, nội thất…), đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp và chứng khoán./.

PV: Xin cảm ơn ông!