Việt Nam - Hàn Quốc: Ký kết bản ghi nhớ tạo thuận lợi thương mại thực thi hiệp định thương mại

(TBTCO) - Bộ Công thương Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES), nhằm tạo thuận lợi trong thực thi các hiệp định thương mại tự do thương mại.

Ngày 1/11, Bộ Công thương cho biết, ngày 21/10/2022 tại Hà Nội và ngày 31/10/2022 tại Tê-chơn, Hàn Quốc, lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo Tổng cục Hải quan Việt Nam (Bộ Tài chính) và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc đã ký luân phiên Bản ghi nhớ về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES), nhằm tạo thuận lợi trong thực thi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa chính phủ của các nước thành viên ASEAN và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc (AKFTA).

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh thực hiện ký luân phiên Bản ghi nhớ ngày 21/10/2022. Ảnh: BCT

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn thực hiện ký kết luân phiên Bản ghi nhớ ngày 21/10/2022. Ảnh: BCT

Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng để hỗ trợ truyền và nhận dữ liệu chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) qua hệ thống EODES giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc đẩy nhanh quy trình, thủ tục cấp C/O tại nước xuất khẩu cũng như thông quan hàng hóa dựa trên dữ liệu C/O điện tử để được hưởng ưu đãi thuế quan VKFTA và AKFTA tại nước nhập khẩu, giảm áp lực đáng kể về thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Việc ký kết này là tiền đề để Việt Nam và Hàn Quốc dần chuyển sang cấp C/O điện tử sau này trong khuôn khổ các FTA mà hai nước là thành viên, thúc đẩy phát triển hơn nữa hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất giữa doanh nghiệp hai nước.

Ông Yoon, Taesik - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hàn Quốc, ký ngày 31/10/2022. Ảnh: BCT

Song song với việc truyền và nhận dữ liệu C/O điện tử qua EODES, C/O mẫu VK/KV và C/O mẫu AK bản giấy vẫn được cấp theo quy định hiện hành để phục vụ cho mục đích lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa trong VKFTA và AKFTA. Trường hợp lỗi kỹ thuật xảy ra, C/O giấy có thể được sử dụng để thay thế dữ liệu C/O điện tử.

Nội dung bản ghi nhớ phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ tại “Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021), cũng như các mục tiêu về chính phủ điện tử tại “Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP (ngày 15/7/2021).